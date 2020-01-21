“Вечірні вісті” призупиняють випуск газети

«Вечірні вісті» призупиняють випуск паперової газети через фінансові труднощі. Останній випуск вийде 27 січня 2020 року.

Про це на сторінці Facebook повідомила журналіст Олена Потаєва.

“Шановні колеги! Епоха зубожіння докотилася до газети "Вечірні Вісті", яка минулого року відсвяткувала своє 20-річчя! І тепер, попри те, що ми довго боролися, сталося те, що сталося - у зв’язку із фінансовими труднощами останній номер має вийти в друк 27 січня”, - пише Потаєва.

За її словами, газета припиняє існування на невизначений термін. Доля сайту наразі невідома, журналісти, відповідальний секретар, літредактори та верстальники шукають нову роботу.

Нагадаємо, газета “Вечірні вісті” заснована у 1998 році в в Києві. Її пов’язували з партією “Батьківщина”. У 2011 році скоротила вихід до двох разів на тиждень. У 2013 році скоротила кількість шпальт удвічі.