“Вечірні вісті” призупиняють випуск газети
Про це на сторінці Facebook повідомила журналіст Олена Потаєва.
“Шановні колеги! Епоха зубожіння докотилася до газети "Вечірні Вісті", яка минулого року відсвяткувала своє 20-річчя! І тепер, попри те, що ми довго боролися, сталося те, що сталося - у зв’язку із фінансовими труднощами останній номер має вийти в друк 27 січня”, - пише Потаєва.
За її словами, газета припиняє існування на невизначений термін. Доля сайту наразі невідома, журналісти, відповідальний секретар, літредактори та верстальники шукають нову роботу.
Нагадаємо, газета “Вечірні вісті” заснована у 1998 році в в Києві. Її пов’язували з партією “Батьківщина”. У 2011 році скоротила вихід до двох разів на тиждень. У 2013 році скоротила кількість шпальт удвічі.