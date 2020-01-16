Укрпошта вводить в обіг марку до Дня пам’яті “кіборгів”

Укрпошта 22 січня вводить в обіг поштову марку «Вони вистояли! Не витримав бетон!» з нагоди Дня пам’яті українських воїнів, які протягом 242 днів боронили Донецький аеропорт.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі національного поштового оператора.

“Укрпошта зображає на марках всі найважливіші знакові події України, зокрема з 2014 року видаються марки, присвячені українській армії, а цього разу - героїчним захисникам Донецького аеропорту”, - зазначається в повідомленні.

Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 22 січня о 14.00 у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні за участю захисників Донецького летовища, ветеранів АТО/ООС, міністра інфраструктури України Владислава Криклія, міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, автора марки, графіка Андрія Єрмоленка та вихованців Київського військового ліцею ім. І. Богуна.

Тираж поштової марки – 130 000 примірників, вартість – 9 грн.

Як повідомлялося, в Україні 16 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.

За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами".

Упродовж 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу Донецького аеропорту загинули 58 “кіборгів”, тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.

Фото: facebook/Укрпошта