Хто має право вийти на пенсію у 2020 році - роз'яснення ПФУ

Для виходу на пенсію за віком у 2020 році жінкам і чоловікам необхідно мати не менше 27 років страхового стажу.

Про це інформують у Пенсійному фонді України.

"Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років та жінками 59 років (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році необхідний страховий стаж становитиме 35 років.

"Якщо у людини на час досягнення зазначеного пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше, після досягнення 63 або 65 років", - інформують у ПФУ.

Водночас, якщо людина продовжуватиме офіційно працювати та набуде необхідний страховий стаж, то пенсія може бути призначена відразу після його набуття.

"У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 та 63 років, пенсію можна отримати після 65 років. Але для цього потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу", - зазначають у ПФУ.

Також повідомляється, що тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.