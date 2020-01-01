Сенцов побажав українцям у новому році найголовнішого - перемоги

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов привітав українців із Новим роком і побажав найголовнішого - перемоги.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У наступному році я бажаю Україні та її громадянам не тільки повернення в’язнів, але і найголовнішого. Того, без чого неможливе непоявлення нових полонених. Того, без чого неможливе непоявлення нових загиблих. Того, без чого неможливе повернення наших територій та настання справжнього миру. Я бажаю усім нам одного – перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну", - написав він.

Колишній бранець Кремля також зауважив, що йому не байдуже, як називаються вулиці у його місті: "Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна", - а також розмістив портрет Степана Бандери, 111-та річниця від дня народження якого відзначається сьогодні.

Підбиваючи підсумки, Сенцов наголосив, що минулий рік був для нього дуже важливим, як і для більш ніж сотні заручників і військовополонених, які повернулися до своїх родин і до своєї країни. "Я дуже радий за усіх визволених та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу. Дякую вам усім!" - зазначив він.

Колишній бранець Кремля також запевнив, що ніколи не забував про тих, хто ще залишається у неволі, та говоритиме про них на усіх рівнях, доки останній полонений не повернеться додому.

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Як повідомлялося, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка.

Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією у травні 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за обвинуваченням в "організації терактів" в окупованому Криму.

7 вересня 2019 року повернувся в Україну у межах обміну між Україною та РФ утримуваними особами.