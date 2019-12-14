У 26 країнах світу цьогоріч вбили 75 журналістів - PEC

З початку 2019 року в 26 країнах світу були вбиті 75 журналістів.

Про це свідчать дані щорічної доповіді Press Emblem Campaign (PEC).

«З початку року 75 журналістів були вбиті у 26 країнах», - йдеться у доповіді.

Відзначається, що цей показник на 36% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим з 2006 року.

Як зазначив генеральний секретар PEC, зменшення кількості жертв серед працівників ЗМІ «обнадіює, проте належить зробити набагато більше».

«Інтенсивність конфліктів на Близькому Сході зменшилася, але хвиля іноді насильницьких демонстрацій у кількох країнах по всьому світу є серйозним джерелом занепокоєння за безпеку журналістів», - підкреслив він.

Згідно з даними організації, у 2019 році 13 журналістів загинули у Мексиці, в Афганістані та Пакистані по вісім, у Сирії вбили шістьох, у Гондурасі - 5, а на Філіппінах - 4.

Були також зареєстровані вбивства (по одному співробітнику ЗМІ) у кожній з наступних країн: Бангладеш, Чад, Чилі, Демократична Республіка Конго, Гана, Кенія, Лівія, Нігерія, Північна Ірландія (Велика Британія), Південна Африка, Україна, Ємен.