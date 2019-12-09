Нацбанк - про мітинги під своїми стінами: це повернення у 90-і

Ціллю організаторів мітингів біля будівлі Національного банку та біля будинків голови НБУ Якова Смолія і першого заступника голови Катерини Рожкової є створення хаосу.

Такий коментар пресслужба регулятора розмістила у Facebook.

"Створення хаосу та повернення країни "у 90-ті" є ціллю організаторів мітингів біля будівлі Національного банку та біля будинків Голови НБУ Якова Смолія і першого заступника голови Катерини Рожкової", - йдеться в повідомленні.

В Нацбанку заявляють, що мітинги, які тривають близько місяця, перешкоджають нормальній роботі, а мітингувальники фізично перекривають доступ до будівлі НБУ.

Організатори цих акцій хочуть дестабілізувати суспільство і зупинити реформи, а також зірвати процес переговорів з Міжнародним валютним фондом, переконані у пресслужбі регулятора. “Для цього вони використовують шантажистські методи. Це не просто спроба дискредитації Нацбанку або конкретних людей у НБУ. Це демонстрація сили з проявами шантажу”, - заявляють в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 27 листопада заявило, що атаку на НБУ, яка триває вже кілька тижнів, здійснює ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. У зверненні правління НБУ йшлося про тиск у формі замовних спекуляцій та наклепу в медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушок".