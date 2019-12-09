Пішов із життя режисер Заза Урушадзе

Помер грузинський кінорежисер Заза Урушадзе, чия стрічка "Мандарини" 2015 року номінувалася на "Оскар".

Про це у Facebook повідомив продюсер Володимир Філіппов.

"Раптово пішов із життя мій друг Заза Урушадзе. Нема сенсу нагадувати, що він був славетний режисер... Багато що можна тут сказати, але, по-перше, він був дуже порядною людиною, відвертою та дуже талановитою", - написав Філіппов.

Він додав, що у пам`ять про друга "обов`язково зробить новий твір".

У коментарях до цього допису користувачі соцмережі написали, що причиною смерті режисера став інфаркт.

Як повідомлялося, рік тому компанія "ІнсайтМедіа" представила Держкіно драму Зази Урушадзе "Антон", що є екранізацією однойменної книжки канадського письменника Дейла Ейслера.

Прем'єра стрічки в Україні планувалася на осінь 2019 року.

"Антон" розповідає про двох маленьких хлопчиків, чиє дитинство припало на період соціально-економічних потрясінь, війни та голоду в Україні. За допомогою уяви діти намагаються уникнути насильства, яке їх оточує.

Кінопроєкт спільного українсько-грузинського фільму "Антон" став одним із переможців дев'ятого конкурсного відбору Держкіно і здобув державну фінансову підтримку.