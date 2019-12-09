Пішов із життя режисер Заза Урушадзе
Про це у Facebook повідомив продюсер Володимир Філіппов.
"Раптово пішов із життя мій друг Заза Урушадзе. Нема сенсу нагадувати, що він був славетний режисер... Багато що можна тут сказати, але, по-перше, він був дуже порядною людиною, відвертою та дуже талановитою", - написав Філіппов.
Він додав, що у пам`ять про друга "обов`язково зробить новий твір".
У коментарях до цього допису користувачі соцмережі написали, що причиною смерті режисера став інфаркт.
Як повідомлялося, рік тому компанія "ІнсайтМедіа" представила Держкіно драму Зази Урушадзе "Антон", що є екранізацією однойменної книжки канадського письменника Дейла Ейслера.
Прем'єра стрічки в Україні планувалася на осінь 2019 року.
"Антон" розповідає про двох маленьких хлопчиків, чиє дитинство припало на період соціально-економічних потрясінь, війни та голоду в Україні. За допомогою уяви діти намагаються уникнути насильства, яке їх оточує.
Кінопроєкт спільного українсько-грузинського фільму "Антон" став одним із переможців дев'ятого конкурсного відбору Держкіно і здобув державну фінансову підтримку.