Як пройшла Чорна п’ятниця в Україні?

Купівельна спроможність у Чорну п’ятницю не лише в США, а й в Україні встановлює нові рекорди. Отаке «зубожіння»…

Ну що ж, Чорна п’ятниця залишилася позаду, продавці видихають з полегшенням і рахують прибутки. “От бачите, почалося – все в тянучках, машини з’їжджаються тільки в сторону Оушен-плази”, – пригадалося, як бідкався таксист Uklon ще близько другої дня у Чорну п’ятницю. На перший погляд, в Україні цей день пройшов традиційно – із шаленим ажіотажем, годинними чергами в примірочні й каси, забитими автомобілями паркінгами біля торгових центрів. Але давайте подивимося на результати шопінг-істерії у цифрах.

Щонайменше 6 мільйонів покупок на близько 2 мільярди гривень

У Чорну п’ятницю лише через термінали ПриватБанку, тобто безготівково, покупці витратили понад 1,3 млрд гривень. При цьому вони здійснили близько 4,5 млн покупок, про що повідомила прес-служба банку. В результаті, обсяг сплачених картами покупок побив рекорд останніх років, перевищивши середньодобовий показник в 10 разів і результати минулого року на 37%. Також рекордними стали і покупки товарів в розстрочку – за добу за допомогою “оплати частинами” і “миттєвої розстрочки” клієнти банку купили товарів на 148 млн грн, що перевищує минулорічні показники на 29,4%. При цьому більшість клієнтів банку оформили розстрочку в оффлайн-магазинах на загальну суму 93,5 млн гривень, тоді як в онлайні – на 55,3 млн гривень. Що ж, можна вважати, що така тенденція відображає рівень «зубожіння» наших громадян.

За даними сайту UBR, клієнти “Альфа-Банку” у Чорну п’ятницю витратили на покупки 201 млн гривень, здійснивши 462 тисячі транзакцій. А всього за цей вікенд клієнти банку здійснили 1,2 мільйони покупок загальною сумою 481 млн гривень.

Розширеної статистики найпопулярніших покупок поки не оприлюднено, але навряд чи ми побачимо несподівані тенденції. За даними порталу Black-Friday.Global, який відстежує розпродажі “Чорної п’ятниці, статистика останніх років показує, що в Україні до першої п’ятірки входять такі категорії: одяг, взуття, побутова техніка, електроніка і косметика з парфумерією. Як бачимо, товари фешн-індустрії скупляються найбільше.

Інна Бачуріна

Арт-директор маркетплейсу преміальних брендів Rechi.ua Інна Бачуріна говорить, що якщо порівнювати нинішню акцію з минулорічною, то можна виділити такі тенденції:

1. Усі ритейлери намагаються випередити один одного в боротьбі за бюджет покупця. Зрозуміло, що він лімітований, тому всі намагаються почати акцію раніше, щоб гроші витратили саме у них.

2. Споживачі все так само чекають акцію, формуючи значний відкладений попит. З середини листопада дуже просідають продажі, тому треба вже за кілька тижнів до Чорної п'ятниці пропонувати якісь акції і «плюшки».

3. Порівняно з минулим роком, активність була всі дні (і вихідні), а не тільки в саму п'ятницю.

4. У нас буде ще один етап сейлу, тому про фінальні цифри говорити зарано, але попередньо в грошах маємо + 20% до минулого року, хоча і знижки були в цьому році менш суттєвими.

Кирило Євсєєв

Ютуб-спеціаліст Кирило Євсеєв зазначає ще одну тенденцію – купівля товарів одразу після перегляду відео з описом цього товару: “Продажі на Aliexpress показали найбільше зростання саме в Чорну п'ятницю. Покупці дивляться відео на YouTube, потім переходять за посиланнями в описі до ролика і купують там те, що їм сподобалося. Так ось, в Чорну п'ятницю, якщо судити по техноканалам моїх клієнтів – продажі на Aliexpress виросли в 17-20 разів. Але Чорна п'ятниця далеко не найпопулярніший день для продажів в цьому місяці. Тому що 11.11 – день холостяка відзначився на Aliexpress масштабнішими продажами: у цей день в порівнянні зі звичайними днями, було зростання у 33-35 разів. Коли про таке зростання я розповів своїм знайомим, власникам українських офлайн магазинів жіночого одягу та онлайн магазинах жіночої білизни, вони були в шоці, бо для них Чорна п'ятниця не особливо відрізнялася від звичайного дня”.

У США скупилися на третину золотовалютних резервів України

Розпродажі у США, країні-засновниці Чорної п'ятниці, теж побили черговий рекорд. За даними компанії Adobe Analytics, там покупці витратили $7,4 млрд на покупки товарів через інтернет, що на $1,2 млрд більше, ніж минулого року. А це, на секундочку, для порівняння, третя частина золотовалютних резервів України. При цьому середній чек становив $168, що також є новим рекордом Чорної п'ятниці.

Іtc.ua з посиланням на TechCrunch повідомляє, що серед найпопулярніших товарів у США виявилися комп’ютерні ігри та електронні пристрої – ноутбуки Apple, навушники Airpods і телевізори Samsung. Продажі смартфонів зросли на 21% порівняно з минулим роком. Причому як і раніше, гіганти електронної комерції з обсягом продажів понад $1 млрд у рік показали кращі результати.

Серед тенденцій – зростання кількості покупок, здійснених зі смартфону. Цього року за допомогою смартфонів було придбано товарів на суму $2,9 млрд.

Інша тенденція (до речі, вона притаманна і для України, про що Укрінформ писав раніше) – початок сезону знижок і розпродажів з кожним роком раніше. Тобто, якщо тривалий час сезон святкових розпродажів розпочинався з Чорної п'ятниці, то зараз ситуація змінилася – ритейлери прагнуть збільшити обсяг продажів за рахунок збільшення тривалості розпродажів.

Що ж, ну а для тих, хто не встиг скупитися в Чорну п’ятницю, попереду ще новорічні розпродажі, які тривають кілька тижнів. По правді кажучи, вони навіть вигідніші, ніж Чорна п’ятниця, бо там дійсно можна придбати речі за вигідними цінами на наступний сезон – без хитрих маніпуляцій з боку недобросовісних ритейлерів, що підмітили деякі користувачі.

Юлія Горбань, Київ