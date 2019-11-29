Суп із тирси, суд над Садовим і гігантські кульбаби

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

В Україні відбулися жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки до Дня пам’яті жертв голодоморів, який відзначають щороку в четверту суботу листопада. На фото – монумент пам’яті жертв Голодомору в Харкові.

Фото: Віктор Кошмал

Крім того, о 16:00 було оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено традиційну загальноукраїнську акцію "Засвіти свічку". У цей час кожен охочий міг долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

Фото: Павло Багмут

А на Софійській площі у Києві студенти Української академії лідерства провели акцію у форматі вуличного ресторану. Зокрема, вони пригощали громадян супом з тирси, різноманітного листя, хвої, шишок, налитим у пластикові стаканчики. Так активісти давали киянам спробувати одну з дуже небагатьох страв, яка була доступна українцям під час штучно організованого голоду 1932-1933 років.

Фото: Данііл Шамкін

Цього тижня Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави розміром 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Садовому підозру у зловживанні владою та службовим становищем під час продажу земельної ділянки в Рясному-Руському "без аукціону за заниженою вартістю" для побудови індустріального парку. Львівський міський голова пояснив, що 2015 року Львів на відкритому конкурсі залучив нідерландського інвестора CTP для будівництва індустріального парку. Компанія купила земельну ділянку за 54 мільйони гривень. Садовий заперечує звинувачення у зловживаннях.

Фото: Павло Багмут

Під посольством РФ у Києві влаштували "туалетний" флешмоб під назвою "Перший український гумконвой для Росії". Причиною заходу став стан повернутих з російського полону українських кораблів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу". Крім розграбованого військового обладнання та частини озброєння, із суден також зникли плафони, розетки й унітази. Останні, зокрема, й принесли активісти під російське посольство. Як заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, за попередньою оцінкою, сума збитків на повернутих Росією кораблях ВМС ЗСУ становить щонайменше 55,5 млн грн.

Фото: Данііл Шамкін

Унікальний фотопортрет, який створив штучний інтелект, презентували в Укрінформі. Це робота "Геній" – портрет академіка Бориса Патона, якому цього тижня виповнився 101 рік. За словами засновника Міжнародного благодійного фонду підтримки українського народу "Душа України", автора ідеї, фотографа Сергія Мельникоффа, який 30 років мешкає у США, це перший портрет конкретної людини, зроблений штучним інтелектом. Він вважається еталоном фотомистецтва ХХI століття. Тобто це вже шедевр. Роботу планують продати через аукціон Heritage, третій за величиною після Sotheby's і Christie's. Нею вже зацікавився славнозвісний музей сучасного мистецтва - Музей Гуггенхайма в Нью-Йорку. Стартова ціна – 500 тисяч доларів.

Фото: Олександр Лапін

У Вінниці провели акцію "Не мовчи! Любов не вбиває! Зупини домашнє насильство". На Європейській площі там встановили 27 чорних коробок, на яких розмістили по одній парі взуття. Кожен такий елемент інсталяції символізував людину, яка загинула внаслідок домашнього насильства у Вінницькій області впродовж 2019 року. Акція відбулася в межах кампанії "16 днів проти гендерного насильства".

Фото: Павло Багмут

У вівторок, 26 листопада, відбулися урочисті проводи національної збірної України на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри в Італію. Змагання триватимуть з 12 до 21 грудня у італійській Ломбардії, в трьох північних італійських містечках – Мадезимо, Кьявенна, Санта-Катерина-Вальфурва, біля підніжжя Бернінських Альп, у долині Вальтелліна і стануть надзвичайною міжнародною спортивною подією світового дефлімпійського руху. У головних змаганнях чотириріччя візьмуть участь понад 1000 спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу. На іграх буде розіграно 36 комплектів нагород у 6 видах спорту. Тільки українці претендують на 19 комплектів нагород.

Фото: Олена Худякова

Тисячу відвідувачів щодня збирає інтерактивна виставка Ukraine WOW, що вже два тижні діє на майданчику "Багажне відділення під рампою" – новому виставковому просторі на залізничному вокзалі Києва. На 3900 кв.м. розміщено інсталяції, експонати й інтерактиви, присвячені усьому найкращому в Україні. Так, відвідувачі виставки можуть політати над Батьківщиною-матір’ю у віртуальній реальності, подивитися в телескоп Миколаївської астрономічної обсерваторії, побачити оригінали робіт Малевича та Архипенка, дізнатися, як народжується бурштин і який вигляд мали перші срібні гривні Київської Русі, зайти в мазанку та тунель кохання, що побудовані безпосередньо у виставковому просторі.

Фото: Інна Бородаєва

У Києві біля будівлі Національного агентства державної служби представники кіноіндустрії провели акцію на підтримку Юлії Сінькевич, яка не пройшла останній етап відбору на посаду голови Держагенства з питань кіно. В акції взяли участь близько сотні людей. Вони стояли з плакатами "Прозорість, чесність, кіно", "Вимагаємо перегляду результатів співбесіди", "Ми за українське кіно". Люди виступали проти непрозорих умов конкурсу на посаду голови Держкіно й вимагали пояснень від Нацагентства держслужби. Натомість Кабмін 27 листопада ухвалив рішення про оголошення нового конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно. Нагадаємо, що генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич набрала найвищу кількість балів серед шести кандидатів у конкурсі на посаду голови Держкіно.

Фото: Сергій Гудак

У Берегові, що на Закарпатті, відродили традиційне святкування відкриття першої бочки молодого вина. Тут відтворили звичай виноробів Берегівщини везти перші бочки на конях та дякувати за врожай і вино.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Співробітники ДСНС під час обробки костюмів хімічного захисту в межах навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у метрополітені Харкова.

Фото: Павло Багмут

Артисти виступають під час урочистої церемонії проводів національної збірної України на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри в Італію в Києві.

Фото: Юрій Рильчук

Складані панелі на території сонячної електростанції, яку збудувала литовська компанія в селі Залуква на Івано-Франківщині.

Фото: Микола М'якшиков

Безпритульний собака на території КП "Зооконтроль", де прилаштовують тварин у родини за договором відповідального утримання, у Дніпрі.

Фото: Олександр Лапін

Нова фотолокація у вигляді великих кульбаб, розташована на вулиці Миколи Ващука у Вінниці.

Фото: Микола М'якшиков

Медичний працівник надає допомогу захисникові полтавського ФК "Ворскла" Володимиру Баєнку під час матчу 15-го туру УПЛ проти СК "Дніпро-1", що завершився перемогою господарів поля з рахунком 1:0 у Дніпрі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу 10-го туру Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації між запорізьким ГК "Мотор" (синя форма) та португальським ГК "Порту", що завершився перемогою української команди з рахунком 33:29.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасники змагань на Кубок України з черлідингу на честь 15-річчя Всеукраїнської федерації черлідингу в Запоріжжі.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Учасники IV Всеукраїнського турніру із боротьби самбо у приміщенні СК "Локомотив" у Харкові.