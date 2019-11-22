В Україні дозволили фото на паспорт у головному уборі

Державна міграційна служба затвердила нові вимоги до фотозображень при оформленні біометричних документів, які дозволяють вірянам релігійних конфесій фотографуватися в головних уборах.

Про це повідомляється на сайт ДМСУ.

Зазначається, що питання фотографування на документи, які посвідчують особу, уже тривалий час турбує людей, що мають різну конфесійну належність, тому численні запити даного спрямування від представників різних віросповідань не залишилися поза увагою МВС та ДМСУ.

"Як результат, для вирішення ряду важливих питань, що стосуються фотографування на біометричні документи для деяких категорій осіб, було прийнято відповідний наказ. Він затверджує вимоги до відцифрованого образу обличчя особи та фотокарток, які подаються для оформлення або обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та фотографічного зображення на них", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наказ встановлює уніфіковані вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, який вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру та сторінки даних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. При цьому він враховує рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Doc 9303, а відтак – дотримуються загальні міжнародні норми.

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"Зокрема, наказ врегульовує питання щодо фотографування представників різних релігійних течій та конфесій при оформленні вказаних документів, адже раніше, відповідно до державного стандарту, фотографування віруючих здійснювалося виключно без головних уборів", - додали в ДМСУ.

Зазначається, що відтепер фотографування у головному уборі допускається, але лише в тому випадку, коли особа носить його у повсякденному житті з огляду на релігійні переконання.

"Крім того, фотографування у головних уборах, штучних предметах та матеріалах допускається згідно з медичними показаннями, підтвердженими медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я. Проте такі головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию", - наголосили міграційній службі.