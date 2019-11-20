Україна покращила позиції в рейтингу країн, які найбільше постраждали від тероризму

Україна покращила свої позиції в рейтингу країн, які найбільше постраждали від тероризму, посівши у ньому 24-е місце.

Про це свідчать дані «Глобального індексу тероризму-2019» Інституту економіки та миру Сіднейського університету.

«В Україні помітним є покращення з 2014 року, відтоді смертність (у результаті терактів - ред.) знизилася на 98%», - наголошують дослідники.

Цього року в списку із 138 країн Україна посіла 24-е місце, опустившись на три позиції.

За даними дослідників, у регіоні Росії і Євразії з майже 2500 терористичних атак, вчинених у період з 2002 по 2018 рік, особи приблизно 700 винуватців були встановлені. У 64% цих випадків (тобто у більш ніж 450 інцидентах) атаки приписуються одному з трьох сепаратистських угруповань: «чеченським повстанцям» і так званим "ЛНР" і "ДНР".

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Як наголошують дослідники, Вірменія (94), Азербайджан (103), Росія (37) і Казахстан (85) також помітно покращили свої позиції в регіоні.

Серед членів ЄС країною, яка найбільше постраждала від тероризму, стала Велика Британія - вона на 28-му місці, випередивши Францію, Німеччину, Бельгію та Іспанію.

США посіли 22-е місце, а Туреччина - 16-е.

Рейтинг "очолив" Афганістан (1-е місце), до п'ятірки "лідерів" також увійшли Ірак, Нігерія, Сирія і Пакистан.