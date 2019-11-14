Що таке діабет і як знизити ризики - українцям дали корисні поради

Центр громадського здоров'я до Всесвітнього дня боротьби з діабетом, який відзначається 14 листопада, нагадує про необхідність профілактики цього захворювання.

Поради, як знизити ризики, що несе діабет, Центр громадського здоров'я оприлюднив у Facebook.

"Завдяки вчасно розпочатому лікуванню та профілактичним заходам хворі на діабет можуть прожити довге та якісне життя. Воно передбачає не лише регулювання глюкози у крові, але також контроль факторів ризику розвитку ускладнень, наприклад таких, як високий артеріальний тиск та підвищений рівень холестерину. Також профілактика діабету полягає у простих заходах з підтримки здорового способу життя: ️досягнути нормальної ваги тіла та підтримувати її; ️приділяти час регулярній фізичній активності; ️дотримуватися здорового харчування та зменшувати кількість цукру і насичених жирів; ️відмовитись від паління та не зловживати алкоголем", - радять у Центрі громадського здоров'я.

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Діабет входить до трійки захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідизацію населення та смерть, оскільки призводить до ампутації кінцівок, втрати зору, ниркової недостатності та провокує серцево-судинні захворювання.

Характерний симптом діабету: стійке підвищенням рівня глюкози у крові, що може виникнути у будь-якому віці і продовжуватися протягом усього життя. Чітко прослідковується спадкова схильність до хвороби, ризики при ожирінні та гіподинамії. Розрізняють цукровий діабет 1 типу чи інсулінозалежний і цукровий діабет 2 типу чи інсулінонезалежний.

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За даними ВООЗ, за останні 30 років поширеність діабету у світі зростає. Згідно з останніми даними, на цукровий діабет хворіють близько 425 мільйонів людей.

Метою Всесвітнього дня боротьби з діабетом є підвищення поінформованості про діабет, а саме яким чином можна запобігти розвитку цієї хвороби. За прогнозами медиків, хвороба до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті. Цьогорічна тема Всесвітнього дня боротьби з діабетом – "Сім’я та діабет".