Туманний прогноз, крижана рись та "Чорнобильське сяйво"

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

Оповиті туманом дні змінили залите сонцем "бабине літо" в Україні. В аеропортах масово скасовували або переносили авіарейси, автомобілістам нагадували про безпечне водіння в умовах слабкої видимості.

Як повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА, у столиці густий туман спричинила тривала температурна інверсія атмосфери.

Синоптики ж тим часом і надалі обіцяють туманні дні. Така погода втримається щонайменше до кінця тижня.

Фото: Анатолій Сірик

Пізно ввечері 22 жовтня на вулиці Пушкінський у столиці пролунав вибух. Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили двох чоловіків без ознак життя, а також поранену дівчину. Одним із загиблих виявився учасник АТО Віктор Дегтярьов ("Сенсей"), інший – охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, основною версією трагедії слідство вважає необережне поводження з гранатою.

Фото: Інна Бородаєва

У Києві на бульварі Тараса Шевченка встановили льодяну скульптуру рисі. Інсталяція танутиме впродовж кількох днів, поки повністю не зникне – так організатори хочуть привернути увагу до важливості захисту рисі євразійської, рідкісного виду, що мешкає в Карпатах та на Поліссі.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Футболістам донецького "Шахтаря" не вдалося здобути другу перемогу поспіль у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20. "Гірники" у третьому турі основної сітки розіграшу розійшлися миром із загребським "Динамо" – 2:2. На ОСК "Металіст" у Харкові м'ячі забили Євген Коноплянка, який відзначився на 16-й хвилині ударом у дальній кут воріт Домініка Ліваковича, та Додо (75) – у складі господарів; Дані Ольмо (25), Міслав Оршич (60, з пенальті) – у балканців.

Фото: Данііл Шамкін

Футболістам київського "Динамо" також не вдалося виграти вдома. У матчі третього туру групового турніру Ліги Європи УЕФА "біло-сині" на НСК "Олімпійський" зіграли внічию - 1:1- з "Копенгагеном".

Фото: Микола М'якшиков

Унікальний гурт роботів Compressorhead став хедлайнером головного інженерного шоу країни – Interpipe TechFest 2019, що відбулося в Дніпрі. Впродовж двох днів фестивалю відвідувачі слухали легендарні рок-хіти Black Sabbath, Motorhead, AC/DC у виконанні сталевих музикантів.

Фото: Павло Багмут

А на засекреченій за радянських часів радіолокаційній станції "Дуга" в Чорнобильській зоні запустили діджитал-скульптуру "Чорнобильське сяйво" проєкту ARTEFACT, яка стала найбільшою лазерною інсталяцією в Україні.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу 5-го туру чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Запоріжжя" та БК "Одеса", що завершився поразкою господарів поля з рахунком 77:87, у Запоріжжі.

Фото: Олександр Лапін

На фестивалі сучасного мистецтва Air GogolFest у межах проєкту GogolFest Inoculation на території заводу "Кристал" у Вінниці.

Фото: Геннадій Мінченко

Співачка Лара Фабіан виступає з концертом у Національному палаці мистецтв "Україна" в Києві.

Фото: Олександр Лапін

Оповита туманом вулиця Космонавтів у Вінниці.

Фото: Павло Багмут

Софійський собор у Києві.

Фото: Сергій Гудак

Працівники Закарпатського музею народної архітектури та побуту фотографуються для календаря, присвяченого народним ремеслам Закарпаття, який буде випущено з нагоди ювілею музею, в Ужгороді.

Фото: Сергій Гудак

Гриби в Національному природному парку "Зачарований край" на Закарпатті.