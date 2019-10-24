МОЗ нагадує про необхідність вакцинувати дітей від поліомієліту

Міністерство охорони здоров'я у всесвітній день боротьби з поліомієлітом 24 жовтня нагадало про важливість вакцинації дітей від цієї хвороби.

Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов'язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного, для збільшення резистентності організму до хвороби. Безкоштовні щеплення в Україні можна отримати в будь-яких медзакладах, що мають підписану угоду з НСЗУ Національна служба здоров'я України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліовірус - небезпечне вірусне захворювання, яке передається через брудні руки, екскременти, воду та інфіковані речі. Може вражати центральну нервову систему та спровокувати параліч, а також стати причиною смерті.

Поліомієлітом хворіють як дорослі, так і діти, проте жертвами вірусу стають переважно нещеплені діти віком до 7 років. Невакцинована людина з більшою ймовірністю захворіє на паралітичну форму поліомієліту, чого не трапиться, якщо мати щеплення.

Також в МОЗ повідомили, що у 2019 році в Україні був підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту в дворічного малюка. Лікарі підтвердили, що дитина була нещеплена.

Зараз найнижчі показники вакцинації лишаються у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

"Зупинити хворобу можна лише тоді, коли кількість вакцинованих буде вищою за 95% населення. Лікування досі не існує", - зазначають в МОЗ.