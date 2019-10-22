Ексзаступнику міністра Гримчаку змінили підозру — адвокат

Генпрокуратура змінила повідомлення про підозру з шахрайства на зловживання впливом ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу його адвокат Тетяна Матяш.

"Спочатку Юрію Гримчаку було пред’явлено підозру у тому, що він намагався шахрайським шляхом заволодіти грошима у розмірі мільйон і сто тисяч доларів невстановлених потерпілих. Однак у зв’язку з тим, що фактично грошей не було знайдено, а вилучено було так звані календарики, тому, аби вийти з цієї ситуації, йому вже інкримінують зловживання впливом", - сказала вона.

Адвокат також зазначила, що нещодавно справу Гримчака передали з Державного бюро розслідувань до Національного антикорупційного бюро.

Зараз колишній посадовець перебуває під вартою у Чернігівському слідчому ізоляторі, додала його захисник.

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Як повідомляв Укрінформ, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. За версією слідства, чоловіки попалися "на гарячому" під час одержання частини коштів - 480 тис. доларів. На суді зазначалося, що гроші знайшли у квартирі Овдієнка.

Гримчака звинуватили у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою з групою осіб в особливо великих розмірах.

Гримчак працював на посаді заступника міністра з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.

Пізніше Апеляційний суд Чернігівської області залишив Гримчака під вартою.

4 вересня Кабмін видав розпорядження про звільнення Гримчака з посади заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Фото: apostrophe.ua