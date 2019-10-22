Забруднення повітря: СО ще в нормі, але торфовища вже горять. А ми ще й листя палимо!

Інформаційні служби спрацювали традиційно погано. Нині вони запевняють, що загрози немає, але ж як їм тепер вірити? Виявляється – поки що можна…

Днями спостережливі користувачі соцмереж багато писали про те, що над Україною, і зокрема над Києвом, зафіксовано підвищений рівень концентрації чадного газу в атмосфері, про що стало відомо за даними міжнародного онлайн-моніторингу Windy. Судячи з онлайн-карти, на сьогодні в Україні ситуація чи не найгірша в Європі. Тож природно, що у багатьох виникли перестороги – а наскільки це небезпечно, з чим пов’язано і коли виправиться?

Листя в штиль не палять

Через те, що жовтень видався надзвичайно теплим, Україну, особливо центральну її частин, останніми днями накрили густі вранішні тумани. Як кажуть метеорологи, країна перебуває в зоні потужних антициклонів, які зумовлюють слабкий вітер, а подекуди – повний штиль. Це своєю чергою спричинило певний атмосферний "застій", в умовах якого різко підвищилася концентрація різних шкідливих і навіть небезпечних речовин (наприклад, чадного газу) у повітрі.

У понеділок у соцмережах поширилась інформація про високі рівні забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над усією територією України: від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя.

Жителі Києва одразу забили тривогу в соціальних мережах, звинувачуючи міські служби у замовчуванні. Мовляв дихати нічим, а сервіс «Рівень забруднення повітря в Києві» на сайті КМДА не працює. "Остання новина на тому ж сайті стосується висаджених кущів і датується 19 жовтня. ЖОДНОГО слова про забруднення повітря!", – обурювався Володимир Анфімов, екс-очільник суспільних комунікацій однієї з громадських організацій. Мережею ширилися чутки про підвищений вміст в повітрі отруйного чадного газу (СО).

Відома синоптикиня Наталка Діденко однією з перших зреагувала на ситуацію: “Поки люди колотяться, що це може бути – соцмережами шириться карта дуже високої концентрації СО (windy.com/uk), тобто, чадного газу, а будь-які відповідні структури, які б мали заспокоїти населення чи хоча б щось сказати – що це фейк, дурниця, правда, нічогострашного чи всіховайтеся – як завжди займають позу страуса, спробуємо трохи заспокоїтися".

Як відомо, СО утворюється внаслідок неповного згоряння пального в автомобільних двигунах та опалюваних приладах, які працюють на вугіллі або на інших видах природного палива і за "сприятливих" атмосферних умов можливе підвищення його концентрації в повітрі до загрозливих значень.

Наталія Діденко

За словами Наталки Діденко, вже тривалий час над Україною переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. "Ми належимо сухій повітряній масі. Якщо брати до уваги сезон масового опадання листя, кількості викопаної сухої огудини на городах, підготовки городів та полів до зимового періоду, величезні масштаби паління, на печерному рівні – свідомість багатьох громадян, майже повна відсутність покарання за паління трави, бездіяльність відповідних структур у хоча б регулярних попередженнях та поясненнях, то картина виглядає сумною. Сухе повітря, слабкий вітер або штиль ще довго визначатимуть погоду в Україні”. І, як попередила синоптикиня, найближчим часом розраховувати на зміну погоди не доводиться, бо антициклон втримується.

Офіційні повідомлення: "Зберігаємо спокій"

Тільки після активного обговорення в соцмережах, державні органи та служби відреагували на ситуацію.

"Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, як головна організація з питань методичного керівництва мережею спостережень за хімічним забрудненням навколишнього природного середовища повідомляє, що за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах", – йдеться у повідомленні. Зокрема, у Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливались у межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація), у Вінниці – 0,3-0,4 ГДК, у Харкові – 0,3-0,8 ГДК, у Кропивницькому – 0,6 ГДК.

"Взагалі, за останні дні концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувались, як високі на мережі моніторингу гідрометслужби не зареєстровані", – додали в обсерваторії.

Експерти зазначають, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук теж заспокоїв: мовляв, розбираємося. "Попередньо мені доповіли, що за офіційними даними у нас у повітрі нічого аномального не спостерігається і якість повітря зараз у межах гранично допустимої концентрації. Тобто ніяких аномальних перевищень чогось небезпечного в повітрі ми не бачимо”.

І знову цей торф…

Водночас, в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА повідомили, що окрім погодних умов на стан повітря в столиці впливають величезні масштаби паління листя у приватному секторі в передмістях. “Під час згоряння однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється приблизно 9 кг мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Наприклад, з тліючого листя й трави, без доступу кисню, виділяється бензопірен. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотрутніших для людини речовин. Дим навіть від одного невеликого багаття в умовах антициклону та штилю поширюється на величезну територію району і горизонтально, і вертикально".

Там нагадали, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення штрафів від двадцяти (340 грн) до ста (1700 грн) неоподаткованих доходів громадян (відповідно до ст. 152 КУпАП).

Але небезпечніше для здоров’я киян зараз інше – в Управлінні екології додають, що в області зайнялися торф'яники. “Наразі, в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується. Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі м. Києва. Дим від торф’яних пожеж небезпечніший для здоров'я, ніж дим від горіння деревини, оскільки при згорянні торфу з нього виділяється багато з'єднань вуглецю, сірки, азоту, і інших попутних речовин. Тобто: CO, CO2, SO2, NO2. Тож на місце пожежі направлено “Київський лабораторний центр МОЗ України” та лабораторію КАРС “Київська служба порятунку” для проведення замірів”, – повідомляють в управлінні.

Укрінформ слідкуватиме за ситуацією, але схоже, що чутки про надвисоке забруднення повітря в Україні в усьому Києві таки перебільшені. Листя не паліть і знайомим не давайте цього робити! А так – можемо насолодитися останніми теплими днями цієї осені сповна.

Юлія Горбань, Київ