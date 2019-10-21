Зеновій Корінець, генеральний директор Національного хору ім. Верьовки

До гендиректора Зеновія Корінця кореспонденти потрапили без проблем. Побачивши посвідчення “Преса”, літня дама на прохідній ввічливо попросила нас піднятися на третій поверх, де нас очікуватиме "начальство".

А що про це думають у "Верьовці", як виходитимуть із критичної ситуації? Щоби знайти відповідь на ці та інші запитання, журналісти Укрінформу із самого ранку відправилися на бульвар Шевченка 50-52 — будівлю, де сидить адміністрація хору та, власне, сам колектив.

Хвиля суспільного обурення покотилася вже в неділю, а в понеділок - по самі вінця накрила український сегмент соцмережі Фейсбук. Традиційного розділення думок, схоже, немає — обурених набагато більше (Детальніше про це — тут ).

У минулі вихідні на телеканалі “1+1” вийшов черговий випуск програми “Вечірній квартал”, в якій актори студії “Квартал-95” представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Зокрема в ефірі прозвучав "переспів відомої народної пісні": "горіла хата-палала, а в Лондоні жінка плакала" – тобто з прозорим натяком саме на Гонтареву, яка проживає наразі в британській столиці. Цю пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

- Не запам’ятав, як його звуть, на жаль. Але чоловік назвався представником якоїсь львівської громадської організації. Говорив зі мною від імені військових. За сьогодні я неодноразово говорив і повторюю ще раз, що це виключно мій поступок, і він абсолютно не етичний як щодо пані Гонтарєвої, так і щодо українців загалом. Я прийняв неправильне рішення. Не-пра-виль-не!..

- Ну, спершу про телефонну розмову, на якій ми вас заскочили. Хто вам телефонував, якщо не секрет?

- Почули... Відверто кажучи, ішли до Вас із дещо іншим настроєм. Ба, взагалі не сподівалися, що нас легко пропустять, і що ви одразу погодитися з нами поговорити.

Поки ми підготували все необхідне — блокнот з ручкою, диктофон, камеру... — до Зеновія Михайловича подзвонили. “Перепрошую! Так, це я винен. Погоджуюся... Ні, колектив тут ні до чого”, - раз за разом повторював він, явно нервуючи.

- Заходьте, будь ласка! Тільки пождіть хвильку — поставлю телефон на зарядку, бо із самого ранку розмова за розмовою.

- Розкажіть, як все це відбувалося? Вам хтось зателефонував чи прийшов особисто?..

- «Верьовку» часто просять виступили на тому чи іншому заході. Все попередньо обговорюється, тобто, що і як. Так і тут: ми підписали договір, мали виконати цілком пристойний репертуар з відомим коміком Юрієм Ткачем — це народні пісні “Несе Галя воду”, “Ой, чий то кінь стоїть”. Але пізніше нас попросили іще один, додатковий номер. Сказали, що він стоьбний, моментами політичний, але не більше. Все в традиційному для 95-кварталу стилі. Звісно, я почав розпитувати, що і як, і мені відповіли: “Співатиме Євгеній Кошовий. Пісня уже записана, але треба, щоб його супроводжував хор. Краще, аби цей хор був чоловічий”.

- І що, ви так просто взяли і погодилися?

- Ні. Я сказав, що це не просто не естетично, це — не етично. Дорікнув щодо чоловічого хору, що цю пісню виконують жінки, вона обрядова. Наводив іще аргументи...

- Але?..

- Але вони знову взялися мене переконувати, що в цьому номері нічого “такого” немає. Мовляв, слова до пісні придумали не вони, що текст взятий з Інтернету, де його уздовж і в поперек встигли обговорити: хтось висміював, хтось обурювався.

- Тобто з текстом ви ознайомилися?

- Все вірно. Утім просив змінити неприпустимі речі, наприклад, рядки про шашлик і так далі. А мені відповіли: “Женя вже записав свій голос. Ми нічого змінювати не збираємося”.

- Хоч нормально заплатили?

- 30 тисяч гривень. Але річ не в грошах. Сталася непоправна помилка. І винен тут не колектив, а виключно я один.

- Кажете, що колектив не винен? Та хіба ніхто не знав, про що співає? До речі, чи були такі, хто відмовився виступати?

- Я сказав, якщо не хочете — не співайте. І такі знайшлися, дехто відмовився. Щодо інших, то, можливо, вони подумали, що Корінець потім косо дивитиметься, матиме на них зуб.

- Пане Зеновію, то чи не простіше було узагалі відмовитися?

- Думки були різні з цього приводу. Утім подумалося й таке: якщо зараз відмовлюся, то хто його знає, що буде потім... Адже що таке “Квартал-95”? На сьогодні ці люди мають доступ практично до всього. Сталося те, що сталося. З мого боку це було непристойно. А тому, користуючись нагодою, хочу вкотре попросити вибачення в пані Гонтарєвої.

Після цих слів в приміщенні запала кілька секундна тиша. Зеновій Корінець поглядав час від часу на телефон, який розривався від дзвінків.

- Мабуть, колеги теж хочуть вашого коментаря?

- Що? Журналісти? - збентежено перепитав пан Корінець. - Різні люди телефонують. Але кажуть здебільшого одне і теж саме: або погрожують, або вимагають, щоб заяву про звільнення написав.

- Погрожують?

- Так. І смс-ки відповідні шлють. Тільки прошу, не робіть із мене жертву. Бо це я винен, це я поступив не етично.

Заледве випросивши, Зеновій Михайлович таки показав нам кілька повідомлень.

- Пане Зеновію, не заздрю вам, чесно. Думали на тим, що з усім цим робитимете?

- Прямо зараз відповісти не можу, це складно. Але я також людина і, повірте, все це глибоко переживаю. Мені дуже жаль. Я погано поступив.

- Напевно, читали коментарі в Фейсбуці? Приміром, народна депутатка Ірина Геращенко (фракція “Євросолідарність”) написала, що колектив Верьовки втратив репутацію та ім’я, напрацьоване роками. І якщо раніше вони відкривали сесії Верховної Ради, то нині - втратили на це моральне право. Власне, відучора Мережею ширяться усілякі “стьоби” про ваш хор, як ото - “хорор імені Верьовки”, “хор імені мила і верьовки” тощо. Згадують і майбутній концерт “Верьовки”, який має відбутися 21 листопада у Палаці Україна: “Вони, тобто ви, мають запам’ятати його надовго”. Нічого не запитуватимемо — просто прокоментуйте.

- Якщо заради подальшого існування колективу хтось мусить принести себе в жертву, повністю взяти на себе відповідальність, то це лише одна людина — Зеновій Михайлович Корінець. Винен тільки я, - після цієї фрази очі в гендиректора “Верьовки” стали підозріло поблискувати...

Мирослав Ліскович, Київ

Фото: Дмитро Стаховський