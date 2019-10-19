Елладська церква внесла у диптих ім‘я предстоятеля ПЦУ

Елладська церква внесла у диптих ім‘я предстоятеля Православної церкви України. Таким чином, визнання ПЦУ Грецькою церквою відбулося.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ростислав Павленко ("Європейська солідарність").

"Елладська церква внесла до диптиху ім‘я предстоятеля Православної церкви України. Вперше ім‘я блаженнійшого Епіфанія було згадано під час великого входу на божественній літургії у Салоніках, під час співслужіння святійшого Патріарха Вселенського Варфоломія та блаженнійшого архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма. Відтепер Елладська церква вступила до канонічного спілкування з ПЦУ. Визнання ПЦУ Церквою Еллади відбулося", - написав він.

Як повідомлялося, 5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Також у січні Помісна церква України увійшла в диптих — перелік помісних церков де-юре.

12 жовтня під час засідання Священного синоду Елладської (Грецької) церкви було визнано самостійність Православної церкви України.