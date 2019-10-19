СБУ викрила прикордонників на незаконній легалізації іноземців в Україні

СБУ разом із ДБР та військовою прокуратурою викрили військовослужбовців Сумського прикордонного загону, які “допомагали” вихідцям із Центральної Азії легалізуватися в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Військовослужбовці Держприкордонслужби у змові з громадянином РФ за гроші ставили відмітки про начебто перетин державного кордону іноземцями. Прикордонники також вносили відповідні недостовірні дані до державних інформаційних систем. Вартість таких послуг становила у середньому 600 американських доларів, а замовниками були нелегали зі столичного регіону. Попит на такі “послуги” був, зокрема, й серед осіб, які перебували у міжнародному розшуку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали посередника, громадянина РФ, поряд з одним із торговельно-розважальних центрів Києва під час отримання чергового замовлення.

У ході обшуків за адресами проживання фігурантів справи у столиці та у Сумській області, а також на пункті пропуску ДПСУ, виявлено паспорти з фальсифікованими відмітками, гроші, вогнепальну зброю та інші докази протиправної діяльності.

Наразі посереднику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо повідомлення посадовим особам ДПСУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Триває слідство.