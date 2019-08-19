На Запоріжжі провели в останню путь ветерана УПА

У Молочанську (Токмакський район Запорізької області) відбулося прощання з 93-річним Леонідом Герасімюком.

Ще кілька років тому колишній воїн УПА відвідував бійців Добровольчого українського корпусу під Маріуполем та Луганськом, а сьогодні вони прийшли, аби провести в останню путь ветерана, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми познайомились з Леонідом Опанасовичем у 1999 році. Мене тоді перевели у Молочанськ, я очолив місцевий відділок поліції. Він прийшов до мене у кабінет один з перших. Так і познайомились. Бувало таке, що могли годинами говорити. Дуже цікава людина була», - говорить колишній правоохоронець Анатолій (своє прізвище він називати не схотів).

Невеличкий дім, ворота, над якими тризуб — ветеран Української повстанської армії жив на вулиці Чекістів. За словами сусідів, Герасімюк часто говорив, що доля таким чином «пожартувала» над ним. Декомунізація перетворила вулицю Чекістів на Чарівну. Проте, стара назва досі є на деяких домівках.

У 2015 році 89-річний чоловік вирішив поїхати на схід країни.

«Ми були з ним у Маріуполі... Він підтримував наших хлопців. Розказував, як окопи рити, борщ варити. Але говорив, що головне — дисципліна. Хлопці, коли звільнялись по демобілізації, зажди приїздили до Опанасовича. Його всі знали. Легенда, а не дід», - розповів волонтер і друг Сергій Ященко.

У Молочанську провели в останню путь ветерана Української повстанської армії Леоніда Герасим'юка / Фото: Дмитро Смольєнко

Два роки тому під час святкування Дня прапора Леоніду Опанасовичу доручили піднімати державний прапор України. Чоловік вдягнув форму з нагородами, прапор піднімав з гордістю та сльозами на очах.

За словами начальника управління комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександра Зубченка, на сьогодні в області лишились тільки двоє ветеранів УПА.

«Один живе у селищі Мирне, зв`язкова УПА — у Розівці. Ми намагаємось підтримувати з ними звʼязок, допомогати. Ці люди — це символ нескореності української нації, супротиву, який чинили українці проти величезної радянської тоталітарної машини», - сказав представник обласної влади.