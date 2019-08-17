Сьогодні — Всесвітній день безпритульних тварин

Сьогодні, 17 серпня, відзначають Всеукраїнський день безпритульних тварин.

Відомо, що вперше закони про захист тварин з’явилися у Великій Британії в 1822 році. Нині найгуманніше законодавство щодо тварин існує в Австрії. Один із найбільш прогресивних законів щодо захисту тварин був ухвалений у 1939 році в нацистській Німеччині. В ньому йшлося, що “в новому Рейху немає найменшого місця для жорстокості щодо тварин”.

Всесвітній день безпритульних тварин відзначають кожного року у третю суботу серпня. Його запроваджено у 1992 році за підтримки Міжнародного товариства з прав тварин (ISAR).