Українцям обіцяють оформлення пенсії за 10 хвилин

Наразі почався перший етап впровадження електронної системи призначення виплат. Тож взагалі без візиту до відділення ПФУ не обійтися

В Україні стартував перший етап впровадження системи “Е-пенсія” – запрацював сервіс призначення та перерахунку пенсій в “один дотик” через спеціальний вебпортал. Усі необхідні документи, в тому числі і заяву про призначення виплат, відтепер можна подати в електронному вигляді. А прийти до сервісного центру ПФУ потрібно буде лише раз – для отримання пенсійного посвідчення. Йдеться не лише про можливість заощадити час кожного відвідувача, а й про оптимізацію системи призначення пенсій загалом: завдяки пришвидшенню роботи із документами та відмові від паперового документообігу вдасться “розвантажити” сервісні центри ПФУ, де вирішення своїх “пенсійних питань” іноді чекають сотні людей.

Як було: “у кращому разі” 3-4 відвідування ПФУ і по 3-4 години у чергах

Поки що для призначення пенсій людям доводиться відвідувати місцеві відділення Пенсійного фонду (сервісні центри) щонайменше тричі. Це якщо вдалося завчасно зібрати усі необхідні документи (їх перелік, до речі, є у буклетах, які можна взяти у центрах заздалегідь). Якщо ж якоїсь довідки чи печатки не вистачає – прийдеться запланувати додаткові візити.

“Так було і в моєму випадку, – розповідає киянин Ігор Едуардович М., який зараз “у процесі” оформлення пенсії. – Під час першого візиту з’ясувалося, що на титульній сторінці трудової книжки немає печатки організації, де я починав трудову діяльність. Тож інспектор оформив запит на адресу цієї установи і відправив мене додому. А приблизно за три тижні, після отримання відділенням Пенсійного фонду необхідної довідки (про що дізнався по телефону), прийшов для остаточного оформлення документів”.

Відвідувачів у сервісних центрах, зазвичай, дуже багато. Тож дехто займає чергу ще за годину-півтори до початку роботи інспекторів. При цьому останнім часом робота відділень ПФУ – принаймні, у великих містах, – поліпшилася. Адже пенсіонери “зі стажем” згадують часи, коли для оформлення чи переоформлення виплат треба було потрапити обов’язково до “свого” інспектора, закріпленого за мікрорайоном, де мешкає “клієнт”. А це – додаткові незручності, адже інспектор міг захворіти, взяти відгул тощо. Тепер же сервісні центри працюють за принципом “Єдиного вікна” – відвідувачів приймають кілька інспекторів. Тож черга просувається доволі швидко.

“Хоча швидко, – поняття відносне, – розповідає Ігор Едуардович, – першого разу мені пощастило, прийшов за годину до початку роботи центру, тож майже одразу потрапив на прийом до фахівця. А ось коли приходив повторно, просидів у черзі зо три години. Тепер за два місяці маю прийти до центру, щоб отримати пенсійне посвідчення. Сама процедура, думаю, займе не більше двох-трьох хвилин, але ж кілька годин, певно, доведеться витратити на чергу”.

Щодо так би мовити “загальних часових рамок”, то вперше Ігор Едуардович прийшов до сервісного центру Пенсійного фонду на початку червня, а “щасливим власником” пенсійного посвідчення стане, вочевидь, наприкінці вересня. Щоправда, перші пенсійні виплати розраховує отримати вже у серпні, адже заздалегідь оформив картковий рахунок для одержання грошей, про реквізити якого поінформував співробітників Пенсійного фонду.

Як буде: швидше, зручніше, без впливу “людського чинника”

Водночас звістку про те, що механізм призначення пенсій буде спрощено, Ігор Едуардович сприйняв, як-то кажуть, “без особливого ентузіазму”: “Думаю, що найближчим часом більшість пенсіонерів віддаватимуть перевагу “традиційному” оформленню. Безперечно, нововведення дуже зручне – але сповна скористатися ним зможуть лише ті літні громадяни, кому доводилося працювати з комп’ютером, або хто звик користуватися такою технікою удома. Але в Україні сотні тисяч, якщо не мільйони людей передпенсійного віку, які досі не мали із комп’ютерами “жодних справ”, – каже “новоспечений” пенсіонер.

У Пенсійному фонді це розуміють. Водночас наголошують: алгоритм реєстрації в електронному кабінеті доволі простий. Зробити це під силу і “початківцям”. Тим паче, що більшість громадян мають дітей та онуків, котрі із сучасною технікою, як-то кажуть, “на ти”. Також у ПФУ нагадують: наступний етап впровадження системи “Е-пенсія” – створення мобільного додатка, що дозволить отримати доступ до ресурсів вебпорталу електронних послуг Фонду з мобільних пристроїв (смартфон чи планшет).

“Головне завдання, – покращити обслуговування відвідувачів Фонду, мінімізувати витрати часу на оформлення пенсій та вплив так званого “людського фактору”. З цією метою ми запровадили нову автоматизовану систему призначення пенсій, що сама визначає найбільш вигідні умови для отримувача. Ми кардинально змінюємо технологію обслуговування громадян. Раніше людині, аби призначити пенсію, потрібно було приходити до Фонду кілька разів. Послуга в “один дотик” – це лише одне відвідування установи для того, аби забрати пенсійне посвідчення”, – наголошує голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

Євгеній Капінус

Як це працює?

Як інформує пресслужба Пенсійного фонду України, для того, аби вам призначили пенсію за “спрощеною” електронною процедурою, необхідно:

- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису;

- у розділі особистого кабінету “Заява на призначення пенсії” завантажити весь пакет відсканованих документів, необхідних для призначення пенсії;

- підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його до підсистеми “Звернення”.

При цьому додавати документи (у разі потреби) через свій електронний кабінет можна упродовж трьох місяців. Користувачі вебпорталу отримуватимуть повідомлення про надходження, прийняття документів до розгляду, перебіг їх опрацювання і про призначену пенсію. Час очікування розгляду заяви – десять днів. Зрештою, вам надійде запрошення (на вказану при реєстрації електронну пошту або за допомогою СМС) відвідати сервісний центр для отримання пенсійного посвідчення.

Нова система – одна зі складових реформи надання послуг в електронному вигляді “Е-пенсія”. Реформа передбачає створення можливостей одержання послуг дистанційно, в електронному форматі, через особистий кабінет та Вебпортал; одержання результатів надання послуг; організацію обміну даними з іншими державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Окремо – про процедуру отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Одержати його можна через “Приватбанк” чи будь-який акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК). Для оформлення знадобляться паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Приміром, клієнти “Приватбанку” можуть отримати ЕЦП через систему “Приват24”. Для цього потрібно:

1. Зайти у меню “Усі послуги”/”Бізнес”/”Завантажити сертифікат”.

2. Заповнити відповідну заявку. Обов’язкова умова – наявність електронної пошти. Також не забудьте перевірити у формі, що з’явиться у вікні, правильність ваших даних. Після перевірки натисніть кнопку “Дані вірні”.

3. Обрати директорію (комп’ютерну теку) для створення файлу – сховища ключів.

4. Створити пароль для доступу до цього файлу. Мінімальна довжина пароля – 8 символів, він може містити літери латинського алфавіту і цифри.

5. Ввести код підтвердження, який надійде за допомогою СМС, електронної пошти чи мобільного додатка “Privat24”. Поставити “пташку” навпроти пункту “Я ознайомлений та згоден з Умовами та правилами надання банківських послуг і підтверджую коректність даних відправлених мною” і натиснути “Далі”.

6. Заявка на отримання сертифіката сформується автоматично. З’явиться вікно з відповідним повідомленням та інформацією щодо сертифіката.

Також ЕЦП можна отримати через один із Центрів сертифікації ключів, перелік яких можна знайти за посиланням http://acskidd.gov.ua/contacts

Перед тим, як звернутися до такого центру, потрібно зібрати необхідні документи; зареєструватися в центрі і завітати до нього із документами та чистим носієм інформації (“флешка” або диск DVD-R); за допомогою фахівців згенерувати ключі та записати їх на носій.

Документи, необхідні для отримання електронного цифрового підпису через АЦСК:

- реєстраційна картка встановленого зразка (форму можна знайти на сайтах Центрів), заповнена та підписана у двох примірниках;

- копія паспорта (копії 1-2 сторінок (3-6-ї – за наявності позначок) та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта, виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьового та зворотного боку і копія паперового витягу з Держреєстру про адресу реєстрації місця проживання, або копія Довідки про реєстрацію місця проживання фізособи), чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;

- копія картки платника податків, засвідчена підписом власника.

Підготував Владислав Обух, Київ