Сьогодні світ вшановує пам'ять жертв бомбардування Хіросіми

Сьогодні Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї – День Хіросіми.

6 серпня 1945 року американська авіація бомбардувала японське місто Хіросіму, вперше в історії застосувавши атомну зброю проти людей. Уранова бомба «Малюк» позбавила життя понад 140 тис. людей. Загалом від наслідків атомного вибуху загинуло 237 тисяч японців.

Нині у Парку миру в Хіросімі встановлений монумент, присвячений жертвам американського бомбардування з написом: «Спіть спокійно, помилка не повториться». В Японії час від часу спалахують дебати навколо цього напису, який можна трактувати по-різному: і як вказівку на помилку всього людства, і як помилку Сполучених Штатів Америки, які стали тепер союзником Токіо, і як помилку самої Японії, яка розв’язала війну, що й призвело до трагедії Хіросіми В 1970 році було навіть створено товариство, яке виступало за зміну напису.

Врешті-решт влада Хіросіми встановила поряд із монументом дошку-пояснення, на якій написано, що йдеться про клятву всього людства ніколи більше не воювати.

У Парку миру біля Меморіального музею також висить дзвін, на якому написано: «Нехай кожен, хто проходить повз, ударить у дзвін, щоб той завжди нагадував нам про загрозу атомної війни».

Сьогодні ж, у річницю бомбардування Хіросіми, за рішенням виконкому міжнародного руху «Лікарі світу за попередження ядерної війни», відзначається Міжнародний день «Лікарі світу за мир».