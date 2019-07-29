Вірастюка поховали на Алеї слави

В Івано-Франківську на Алеї слави поховали відомого спортсмена Романа Вірастюка, який помер 27 липня.

Як повідомляє Фіртка, попрощатися з земляком прийшли сотні франківців: рідні, друзі та колеги.

"На Алеї слави міського кладовища в с.Чукалівка відбулося поховання спортсмена Романа Вірастюка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прощання з відомим спортсменом відбулося у манежі коледжу фізичного виховання і спорту.

Як повідомлялося, напередодні, 28 липня, з Вірастюком попрощалися у Києві на стадіоні "Олімпійський".

У Івано-Франківську попрощалися з Романом Вірастюком / Фото: Рильчук Юрій, Укрінформ

Директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк помер 27 липня на 51-му році життя.

Роман Вірастюк – 17-разовий чемпіон з метання ядра і восьмиразовий володар Кубку України, бронзовий призер чемпіонату Європи у 1994 році, чотирикратний призер Кубку Європи, чемпіон Європи серед клубів у 2002 році, двічі срібний призер Світових ігор серед військових.

Він був учасником трьох Олімпіад (1996, 2000, 2004), де стабільно входив до 10-ки найкращих штовхальників ядра.

Десять років – з 1995 по 2005 – Вірастюк був капітаном Олімпійської збірної України.

Закінчивши виступи за збірну, він працював головою управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської ОДА, а також був спортивним телеведучим і коментатором змагань. З 2015 року очолював Департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України.