Вірастюка поховали на Алеї слави
Як повідомляє Фіртка, попрощатися з земляком прийшли сотні франківців: рідні, друзі та колеги.
"На Алеї слави міського кладовища в с.Чукалівка відбулося поховання спортсмена Романа Вірастюка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прощання з відомим спортсменом відбулося у манежі коледжу фізичного виховання і спорту.
Як повідомлялося, напередодні, 28 липня, з Вірастюком попрощалися у Києві на стадіоні "Олімпійський".У Івано-Франківську попрощалися з Романом Вірастюком / Фото: Рильчук Юрій, Укрінформ
Директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк помер 27 липня на 51-му році життя.
Роман Вірастюк – 17-разовий чемпіон з метання ядра і восьмиразовий володар Кубку України, бронзовий призер чемпіонату Європи у 1994 році, чотирикратний призер Кубку Європи, чемпіон Європи серед клубів у 2002 році, двічі срібний призер Світових ігор серед військових.
Він був учасником трьох Олімпіад (1996, 2000, 2004), де стабільно входив до 10-ки найкращих штовхальників ядра.
Десять років – з 1995 по 2005 – Вірастюк був капітаном Олімпійської збірної України.
Закінчивши виступи за збірну, він працював головою управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської ОДА, а також був спортивним телеведучим і коментатором змагань. З 2015 року очолював Департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України.