Українського туриста пограбували й вбили у Кейптауні

У Національному парку Кейптауна (ПАР) при пограбуванні був убитий турист з України.

Про це повідомляє портал IOL.

«Український турист був зарізаний через власний рюкзак на стежці Хаут Бей в суботу вранці», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, на 44-річного Івана Іванова напали, попередньо, троє людей, щоб відібрати у нього рюкзак. Зав'язалася бійка, в ході якої українець отримав кілька ударів ножем в груди. Він помер від втрати крові.

Нападники втекли з рюкзаком Іванова. Чоловік, який ніс вкрадену річ, був помічений місцевим жителем, який викликав поліцію.

Правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного. У поліції він зізнався в пограбуванні і нанесенні ножових поранень, а також розповів, де шукати тіло жертви.

Фото: IOL News