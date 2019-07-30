30 липня. Пам’ятні дати

Сьогодні, за рішенням ООН, відзначаються Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Міжнародний день дружби заснований на знак визнання актуальності та важливості значення дружби, що є особливо актуальним нині, коли поміж людей шириться насилля й недовіра. Людська дружба є найвищою формою суспільної солідарності, тобто добровільним зв’язком людей, вибірковим, заснованим на взаємній любові; щирим і міцним союзом, не зумовленим ані біологічно (як кревність), ані утилітарно. Люди, які раніше жили у мирі та злагоді, опиняються в умовах конфлікту зі своїми сусідами; люди, у яких нема жодного іншого вибору, аніж як жити поряд, віддаляються одне від одного все далі й далі. Але, якою б не була ворожнеча, якими б не були причини ненависті та збройного насилля, які б могутні сили за ними не стояли, людський дух може бути і має бути набагато сильнішим. Тому в ці важкі й непередбачувані часи вкрай важливо простягнути одне одному руки, аби не допустити виникнення конфліктів. З нагоди Міжнародного дня дружби, згадаймо, що поєднує нас незалежно від раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації та кордонів. Розвиваймо солідарність, адже ми – єдина людська сім’я на нашій планеті. Про філософію і практику дружби можна прочитати, передусім, у «Нікомаховій етиці» Аристотеля (Книга восьма), у Цицерона – ці твори стали своєрідною «граматикою дружби» для європейської творчої культури. Писали про дружбу Данте, Монтень, Гельдерлін, Лессінґ, Ханна Арендт, Мартін Гайдеґер. Серед новітніх досліджень про феномен дружби – праця французького філософа (учня Гайдеґера) Франсуа Федьє «Голос друга», де зокрема йдеться про те, що «Дружба може явити себе як двері, прочинені в метафізичний досвід людини».

Окрім того, сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції від 18 грудня 2013 року. Як зазначають в ООН, торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном. Всі країни світу, будь то країна походження, транзиту або призначення, страждають від торгівлі людьми. За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, жертвами торгівлі людьми продовжують залишатися головним чином жінки і дівчата. Частка жінок, серед осіб, яких змушують займатися примусовою працею, становить близько 35%. У зонах бойових дій і конфліктів ця проблема стоїть найбільш гостро. Згідно з існуючими даними, торгівля людьми відбувається повсюдно, так як кількість переміщених осіб за останні роки зросла майже вдвічі. У 2010 році Генеральна Асамблея прийняла Глобальний план дій з боротьби торгівлею людьми, закликавши уряди всього світу вжити скоординованих і послідовних дій, аби перемогти це зло. Цього року Управління ООН з наркотиків і злочинності, підкреслюючи важливість таких дій, запропонувала тему Дня: «Боротьба з торгівлею людьми: вимагайте від влади вашої країни конкретних дій».

Події дня:

Цього дня, у 1863 році, був підписаний сумнозвісний Валуєвський циркуляр – таємне розпорядження уряду царської Росії про заборону друкування книг українською мовою. Автор циркуляра – міністр внутрішніх справ Петро Валуєв твердив, що «ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може». Не дозволялося випускати українською мовою букварі, навчальні посібники, періодичну пресу, наукові видання. Виняток робився лише для художніх творів, проте цензура під різними приводами обмежувала їх друкування. Фактично з 1863 року видання книг українською мовою у межах Російської імперії припиняється; закриваються навіть українські недільні школи. Валуєвський циркуляр 1863 року був одним з виявів шовіністичної політики російського самодержавства, спрямованої на знищення мови і культури українського народу. Наступним дискримінаційним кроком царського уряду в цьому напрямі був Емський акт 1876 року. Майже півстоліття тривала боротьба української громадськості за скасування українофобських заборон, і лише після революції 1905 року в Росії дещо послабилася драконівська дія Валуєвського циркуляру.

В період з 30 липня до 1 серпня 1996 року відбулися перші в історії Військово-Морських Сил України оперативно-тактичні навчання «Море-96» — на виконання навчальних завдань в море вийшли 14 бойових кораблів і суден забезпечення ВМС України, які взаємодіяли з морською і винищувальною авіацією та силами ППО Одеського військового округу. Всього в навчаннях взяло участь майже 2,5 тисяч військових моряків. В ході широкомасштабних навчань фрегат «Гетьман Сагайдачний», великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» з десантом морської піхоти на борту, корвети «Луцьк», «Вінниця», «Чернігів» і «Хмельницький», ракетний катер «Каховка», розвідувальний корабель «Сімферополь» та судна забезпечення у визначених районах Чорного моря відпрацювали взаємодію сил в ході операції з проводки конвою, виконали низку задач протичовнової оборони, з відбиття атаки повітряного десанту і ведення бою за висадку.

Ювілеї дня:

156 років від дня народження Генрі Форда (1863–1947), американського промисловця і винахідника, одного з засновників автомобільної промисловості США. В 1903 році створив автомобільну компанію «Форд мотор», яка стала однією з найбільших у світі. Автор декількох книг спогадів. Генрі Форд не був першим, хто винайшов автомобіль. Гілка першості належить німцям Ґотлібу Даймлеру і Карлу Бенцу. 1886 року вони запатентували самохідні екіпажі з двигунами на бензині. Втім, сісти за кермо «мерседеса» міг далеко не кожний європеєць; автомобіль був дуже великою розкішшю. Генрі Форд сконструював вісім моделей авто – А, В, С, F, N, R, S і K. У 1908 він вирішує створити дешевий автомобіль для масового покупця. Попередні моделі були зняті з виробництва, натомість була випущена дев’ята – Т. «Форд Т» був широкий, місткий і розвивав швидкість від 10,8 до 63 км/год. Високе положення коліс і невелика маса дозволяли йому рухатися будь-якою місцевістю. Перше таке авто зійшло з конвеєра «Форд Мотор Компані» 12 серпня 1908 року. Завдяки впровадженню конвеєрної системи виробництва промисловцю вдалося так здешевити авто, що його могли купити мільйони людей. Машина спочатку коштувала 825 доларів (це було по кишені середньому робітникові), а невдовзі ціна знизилася до 400. В Російській імперії «Форд Т» з’явився у 1909 році. Згодом представництва компанії відкрилися у Харкові, Одесі, Катеринославі (нині Дніпро).

139 років від дня народження Михайла Лозинського (1880-1937), українського політичного діяча, публіциста, літературознавця, перекладача. Родом з Галичини. Після закінчення Віденського університету працював юристом, співробітничав у газетах «Громадський голос», «Діло», «Рада». Був активним діячем Русько-української радикальної партії. У 1918-1919 рр. – секретар закордонних справ уряду ЗУНР. У 1927 році переїхав до Харкова, викладав у вузах, зокрема в Інституті радянського будівництва і права. Відстоював право українського народу на державну незалежність, пропагував ідеї духовної єдності України. Автор праць «Духовенство і національна культура» (1912), «Українське національне питання у творах М. Драгоманова» (1915) та ін.; літературознавчих розвідок, статей. Переклав ряд оповідань Горького, Андрєєва, арабські казки «Тисяча й одна ніч». Виступав з ліричними поезіями. У 1933 році репресований, згодом розстріляний. Реабілітований посмертно.

71 рік від дня народження Жана Рено (1948), французького актора кіно. Знявся у фільмах «Підземка», «Блакитна бездна», «Нікіта», «Французький поцілунок», «Годзила», «Прибульці», «Леон», «Код да Вінчі». Нагороджений орденом Почесного легіону (2006).

Роковини смерті:

День пам'яті Федора Кричевського (1879–1947), українського живописця, одного із засновників і професора Української академії мистецтв. Брат видатного українського митця Василя Кричевського. Серед найвідоміших робіт: «Наречена», триптих «Життя», «Свати», «Мати», «Довбуш»; цикл картин за мотивами поеми Тараса Шевченка «Катерина». Як педагог зробив великий внесок у розвиток українського мистецтва. У різні часи його учнями були Сергій Григор'єв, Віктор Костецький, Григорій Меліхов, Тетяна Яблонська, Сергій Отрощенко.