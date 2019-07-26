Як в Україні з вересня боротимуться з фальшивими ліками?

Спеціальний штрихкод, додаток на телефон та база даних — і з підробленими препаратами буде покінчено

24 липня, Кабмін ухвалив постанову, яка виведе на новий рівень боротьбу з фальсифікованими ліками в Україні. Постанова «Про запровадження пілотного проекту щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів» має з’явитися на сайті КМУ найближчим часом і є елементом Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів. Тож з вересня 2019 року на упаковках препаратів почне з’являтися спеціальне маркування, за яким можна буде перевірити «непідробленість» препарату, а вже наприкінці року можна буде перевірити ліки за допомогою мобільного додатку. Як це працюватиме і що можна сказати про ефективність таких заходів — дізнавався Укрінформ.

Піднесли телефон до штрих-коду — і перевірка закінчена

Як повідомили в МОЗ, спочатку таку систему захисту відпрацюють на рівні “пілоту”. З вересня на лікарських засобах з’являтиметься спеціальне 2D-маркування: двовимірний штрих-код наноситимуть на кожну упаковку лікарського засобу. Цей код наноситься при виробництві ліків на заводах, а дані про це заносяться в єдину державну систему моніторингу обігу лікарських засобів. У пілотному проекті братимуть участь усі учасники процесу - виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптеки.

Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток. Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб, зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до України з порушенням норм. Таке кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків - від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці і вчасно реагувати на порушення. Усі ці кроки будуть включені в загальну базу даних, включно з серією ліків і датою виробництва. Наразі додаток розробляється під наглядом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і очікується, що він стане доступним наприкінці року.

Нині майже всі імпортнні препарати, що продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Навіть більше — деякі українські фармкомпанії теж придбали необхідне обладнання і вже кодують свої ліки.

Який при цьому залишається відсоток підроблених ліків в Україні — такої об’єктивної статистики наразі немає. У ВООЗ ще в 2018 році заявляли, що 1 з 10 лікарських препаратів є неякісним або фальсифікованим у країнах з низьким та середнім рівнем доходів, куди можна віднести й Україну. А от за словами відомого педіатра Євгена Комаровського, у нас ситуація значно гірша: лікар говорить про більше 50% підроблених ліків на українському ринку.

Утім розвинені країни ця проблема теж зачепила. У Євросоюзі 9 лютого цього року набули чинності зміни, спрямовані на посилення захисту ланцюжка постачання лікарських засобів від фальсифікації. Для всіх лікарських засобів обов’язковими стали наявність штрих-коду та “протизламної” наліпки, яка дозволить переконатися, що упаковка з ліками не відкривалася.

Фармкомпанії обома руками “за”

Президент асоціації “Виробники ліків України” Петро Багрій говорить, що українські фармацевти не просто підтримують ці зміни, вони самі були їхніми ініціаторами. “Всі українські виробники підтримують цю ідею. Ті ліки, які відправляються до Європи, уже відповідним чином маркуються. На українському ринку таке маркування вже роблять фармацевтичні компанії “ІнтерХім” (Одеса), “Фармак”, “Борщагівка”. Компанія “ІнтерХім” запровадила таку систему захисту ще в минулому році, причому для всіх без винятку лікарських засобів. Там створили мобільний додаток, за допомогою якого можна перевірити, чи ліки, які значаться як вироблені компанією “Інтерхім”, не є підробкою. Для цього потрібно просто навести телефон на маркування, зроблене на упаковці. Але контроль ліків однієї компанії нічого не вирішує, ми б хотіли, щоб усі препарати, які потрапляють на ринок України, були якісними”.

На запитання про те, чи можливо підробити захисне маркування, Петро Багрій відповідає: “Якщо система захищена і працює так, як в усьому світі, то це не можливо. Ліки упаковуються на виробничій лінії. Коли на упаковці друкується індивідуальний 2D-код, він одразу ж передається до оператора — держави, яка має зберігати цей код і відслідковувати його рух на ринку. Ці повноваження у нас має Державної служби лікарських засобів. Якщо держава не знаходиться з кимось у змові, то втручатися у цю систему не вийде”.

А як відрізнити підробку вже зараз?

Поки ж згадані заходи захисту ліків не запрацювали глобально по країні, варто нагадати найпростіші способи перевірки ліків. Свої поради дали у ВООЗ і Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Отож, після купівлі препарату потрібно:

Уважно роздивитися упаковку — чи є будь-які пошкодження або помилки в тексті.

Перевірити, чи збігаються дати виготовлення та закінчення терміну придатності, вказані на зовнішній упаковці, з датами, які вказані на первинній упаковці. Крім того, ви можете перевірити наявність державної реєстрації препарату у Державному реєстрі лікарських засобів України за цим посиланням.

Оцінити зовнішній вигляд упаковки, її цілісність, перевірити, чи препарат не має нехарактерного кольору або запаху.

Якщо виникли підозри або з’явилася небажана реакція на прийом препарату — якомога швидше показати його вашому лікарю.

Обов’язково повідомити про підозрілу медичну продукцію в державні органи — Держлікслужбу і Державний експертний центр МОЗ України. На сайтах цих служб є електронні форми, які потрібно заповнити, якщо: ви підозрюєте, що препарат — фальшивка або ж у ліків відсутній терапевтичний ефект або наявні побічні реакції.

У анкеті потрібно вказати звичайні дані про ліки: назву, номер серії, виробника тощо. Важливо чітко описати всі фактори, які вас турбують, у спеціальних полях. Це допоможе фахівцям зробити докладний аналіз препарату та оперативно відреагувати. Кожне звернення обов’язково розглянуть фахівці, а за потреби — проведуть лабораторне дослідження. Якщо підозра про фальсифікат підтвердиться, обіг даної серії лікарських засобів на території України заборонять. У МОЗ наголошують: кожне таке повідомлення про підозрілі препарати — це внесок в боротьбу з підробкою медичних засобів та захист здоров’я і життя людей.

А ось іще два корисні посилання:

Перевірити наявність реєстраційного посвідчення можна тут.

За цим посиланням можна перевірити чи має ліцензію аптека.

Підготувала Юлія Горбань, Київ