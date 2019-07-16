Антикорупційний суд розпочне роботу з 3,5 тисячі справ

Вищий антикорупційний суд з початком роботи отримає для розгляду близько 3,5 тисячі кримінальних справ.

Про це заявила суддя Вищого антикорупційного суду Леся Федорак журналістам в рамках форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на запитання, яку приблизно кількість справ отримає ВАКС із початком роботи, Федорак відповіла: "Більше 3 тисяч (справ - ред.) за даними Держаної судової адміністрації, плюс ті справи, які будуть уже розслідуватися НАБУ і передаватися безпосередньо до Вищого антикорупційного суду. Приблизно 200 ще готові для того, щоб бути переданими. Приблизно 3,5 тисячі справ".

Як пояснила Федорак, терміни розгляду справ можна розрахувати лише приблизно, оскільки це залежить, зокрема, від поведінки учасників процесу та об'єму справ.

"Якщо елементарно порахувати, що по кожній справі потрібно буде провести підготовче судове засідання, справи складні, якщо в день ми хоча б 5 справ будемо розглядати, це при добросовісній поведінці учасників, явці всіх учасників, то рахуйте 500 справ на колегію - це приблизно 100 робочих днів тільки на підготовчі судові засідання", - зазначила суддя.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 8 липня вніс до парламенту законопроєкт щодо внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд в частині уточнення підсудності (№10426). За словами Президента, цей законопроєкт надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

Передбачається, що ВАКС зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.

Очікується, що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня.