17 липня. Пам’ятні дати

Сьогодні п'ята річниця авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії «Малайзійські авіалінії», що летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Внаслідок цієї трагедії загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж.

Літак було збито у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на Сході України. За кількістю жертв ця авіатроща стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебували 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 малайзійці (включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят), 27 австралійців, 12 індонезійців (серед них одне немовля), 10 британців (один із них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), чотири німці, чотири бельгійці, три філіппінці, один канадець і один громадянин Нової Зеландії.

З перших днів катастрофи Україна послідовно дотримувалась висунутого припущення про те, що літак був збитий ракетою ЗРК «Бук» російського походження, випущеною або бойовиками-сепаратистами, або російськими військовими. Такого ж висновку дійшла Рада з питань безпеки Нідерландів, яка у жовтні 2015 року оприлюднила фінальний технічний звіт щодо катастрофи Боїнга рейсу МН-17. Голландський Радбез встановив, що літак було збито боєголовкою 9N314M, запущеною із системи «Бук». Голова Ради з питань безпеки Нідерландів Тібе Йоустра в інтерв’ю голландським ЗМІ заявив, що ракета, якою було збито літак, була випущена з території, контрольованої проросійськими бойовиками.

В свою чергу міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила номер зенітного ракетного комплексу «Бук» зі складу російської 53-ої зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак «Малайзійських авіаліній». Крім того, Bellingcat, провівши власне дослідження на основі аналізу соціальних мереж та інших відкритих джерел, підготувала звіт, у якому ідентифікувала 20 російських військових, причетних до катастрофи МН-17. Цей звіт із іменами та фотографіями військових група передала нідерландській прокуратурі.

Згодом свої висновки оприлюднила Міжнародна слідча група, якій вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК «Бук» прямував на територію України, а також маршрут його руху у зворотному напрямку. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на територію Східної України і пізніше вивезений назад в РФ. Ці висновки фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat.

5 липня 2017 року державами-учасниками Міжнародної слідчої групи було ухвалено рішення про те, що кримінальне провадження у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17 здійснюватиметься у рамках національної юрисдикції Нідерландів. 19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна слідча група назвала причетними до збиття Боїнга МН-17. Разом з тим вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

7 липня 2017 року Україна та Нідерланди підписали двосторонню угоду про правову співпрацю щодо катастрофи малайзійського Боїнга. Нині згідно з цією угодою Україна почала процедуру передачі матеріалів кримінального провадження у справі про катастрофу Боїнга рейсу МН-17 до Нідерландів.

Ювілеї дня:

171 рік від дня народження Опанаса Михалевича (1848-1925), українського письменника, перекладача, лікаря. З сім’ї священика. Закінчив медичний факультет Київського університету, деякий час працював у ньому доцентом. Належав до київської «Громади». За антиурядову діяльність у середині 70-х рр. ХІХ ст. був висланий у с. Шишаки Миргородського повіту, де працював земським лікарем. Жив у Ніжині, Єлизаветграді (тепер Кіровоград), де з І. Тобілевичем створив народницький гурток, після розгрому якого перебував в одеській в’язниці та на засланні у Сибіру. Після повернення із заслання займався лікарською практикою у Єлизаветграді. У 20-х рр. за дорученням ВУАН збирав відомості до українського біографічного словника; виступав з оповіданнями і нарисами в пресі. Переклав працю «Дослідження про природу і причини багатства народів» (під назвою «Багатство народів») Адама Сміта.

170 років від дня народження Олени Пчілки (Ольга Петрівна Косач-Драгоманова; 1849-1930), української письменниці, перекладачки, освітньої діячки, етнографа, фольклористки, першої жінки-академіка члена-кореспондента УАН (з 1924). Мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова. Була редактором-видавцем журналу «Рідний край» (до речі – також перша жінка-видавець в Україні). Автор поетичних творів, повістей, оповідань, п’єс, позначених впливом ліберально-народницьких і культурницьких ідей, спогадів про М. Старицького, М. Лисенка, М. Драгоманова, етнографічних праць («Український орнамент», «Українські узори»). Максим Славінський згадував: «Сила Олени Пчілки залежала не від того, яких політичних переконань вона трималася, навіть не від її літературних заслуг, що їх вона безперечно мала. Сила її була в її індивідуальності». Мабуть саме ця сила дозволила їй багато чого перенести у житті (смерть дітей – Лесі та Михайла, репресії близьких і рідних (та й її саму більшовики арештовували двічі; навіть помирала вона – важкохвора, неходяча, під наглядом ГПУ). «Вольова, владна, присно-імперативна, одержима «однією ідеєю» – національною, - і, як знати з усіх про неї спогадів, невідпорно харизматична (у неї закохувалися навіть у старості)…» (Оксана Забужко «Notre Dame D’ukraine: Українка в контексті міфологій») – такою була Олена Пчілка.

148 років від дня народження Філарета Колесси (1871–1947), українського фольклориста, композитора, музикознавця, літературознавця, академіка. Професор Львівського університету. Основоположник українського етнографічного музикознавства. Музичну освіту здобув у Відні. У Віденському ж університеті захистив дисертацію доктора філології. Досліджував ритміку українських народних пісень, народні пісні Підкарпаття, Лемківщини, Полісся, українські думи. Автор хорових творів, обробок народних пісень. Репрезентував українську науку на міжнародних конгресах етнографів.

65 років від дня народження Ангели Меркель (1954), федерального канцлера Німеччини (з листопада 2005 року), з 2000 року голова Християнсько-демократичного союзу. Перша в історії Німеччини жінка – глава уряду. Відзначена найвищою нагородою ФРН – Великим Хрестом «За заслуги» (2008). Лауреат Міжнародної премії ім. Карла Великого (2007). Ангела Меркель закінчила фізичний факультет Лейпцизького університету і до 1990 року працювала науковим співробітником Інституту фізичної хімії Академії наук НДР, де в 1986 захистила докторську дисертацію з фізики. У 1989 році Меркель прийшла в політику. З 2004 по 2017 рік вона 12 разів ставала найвпливовішою жінкою-політиком у світі за версією журналу «Forbes». У 2006 і 2007 році журнал «Тайм» включав федерального канцлера Німеччини в список ста найвпливовіших людей планети, а в 2015 році визнав її людиною року, назвавши найсильнішим лідером в Європі. Британське ділове видання Financial Times також назвало Ангелу Меркель людиною 2015 року.