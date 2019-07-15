Генпродюсера NewsOne допитали в СБУ

Генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 1".

Цю інформацію підтвердили кореспондентові Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"Слідчі СБУ допитали Голованова в рамках доручення Генпрокуратури", - сказали в пресцентрі.

У свою чергу, Голованов сам розповів про допит у СБУ, повідомляє newsone.ua.

"Першою повісткою мене запрошували до Генеральної прокуратури. Друга повістка, яку я отримав наприкінці минулого тижня, мене запрошувала вже у Службу безпеки України. Тому сьогодні на допиті я був саме в СБУ", - пояснив Голованов.

Він додав, що під час розмови підписав документ про нерозголошення інформації.

Крім того, Голованов уточнив, що ведучу телеканалу NewsOne Олену Кирик теж викликають в СБУ на допит.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії".

Фото: 112.ua