"Зникнути на 24 години": МВС б’є на сполох через нову “гру” для дітей
Укрінформ
Зафіксовано нову небезпечну гру "Зникнути на 24 години", яка націлена на дітей і є аналогом гри "Синій кит".
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
"До уваги батьків! Зафіксовано нову небезпечну гру "Зникнути на 24 години", яка націлена на дітей. Небезпечна гра "Зникнути на 24 години" - аналог гри "Синій кит", починає набирати оберти на території країн Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.
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Уточнюється, що суть гри полягає у тому, що дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки та друзі не могли її знайти.
"У разі зникнення вашої дитини - одразу телефонуйте до Національної поліції України", - закликають у МВС.