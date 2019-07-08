Власник NewsOne заперечує зв'язок із російським банком

Власник NewsOne заперечує зв'язок із російським банком

Укрінформ
Тарас Козак стверджує, що канал NewsOne, який йому належить, не має ніякого відношення до російського "Промсвязьбанку".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті NewsOne.

“Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NewsOne не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NewsOne і володію 100% телеканалу безпосередньо", - зазначив Козак.

За його словами, заява Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промсвязьбанком" є "цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм та професійну непридатність".

Усі звинувачення на адресу телеканалу - абсолютно безпідставні, стверджує його власник. На думку Козака, їх мета - "штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NewsOne і закриття телеканалу з політичних мотивів".

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Юрій Луценко заявив: "СБУ і ГПУ здобуто інформацію про те, що одна і та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних компаній - бенефіціарних власників українського телеканалу NewsOne і російського ВАТ "Промсвязьбанк", який є уповноваженим банком для фінансування й обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора".

Генпрокурор підкреслив, що цієї інформації достатньо для скликання засідання Ради національної безпеки і оборони України і запровадження санкцій проти пов'язаного з тероризмом телеканалу".

Фото: NewsOne

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