Власник NewsOne заперечує зв'язок із російським банком

Тарас Козак стверджує, що канал NewsOne, який йому належить, не має ніякого відношення до російського "Промсвязьбанку".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті NewsOne.

“Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NewsOne не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NewsOne і володію 100% телеканалу безпосередньо", - зазначив Козак.

За його словами, заява Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промсвязьбанком" є "цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм та професійну непридатність".

Усі звинувачення на адресу телеканалу - абсолютно безпідставні, стверджує його власник. На думку Козака, їх мета - "штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NewsOne і закриття телеканалу з політичних мотивів".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Юрій Луценко заявив: "СБУ і ГПУ здобуто інформацію про те, що одна і та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних компаній - бенефіціарних власників українського телеканалу NewsOne і російського ВАТ "Промсвязьбанк", який є уповноваженим банком для фінансування й обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора".

Генпрокурор підкреслив, що цієї інформації достатньо для скликання засідання Ради національної безпеки і оборони України і запровадження санкцій проти пов'язаного з тероризмом телеканалу".

Фото: NewsOne