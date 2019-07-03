Направлення на лікування за кордоном отримали 272 українці

Направлення на лікування за кордоном у першому півріччі 2019 року отримали 272 українці.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Профільна Комісія МОЗ України прийняла рішення про відправлення на лікування за кордон 272 людини, з них 70 дітей та 202 дорослих, хвороби яких не лікуються в Україні, на лікування за кордон у першому півріччі 2019 року. Найбільше людей були направлені за кордон на трансплантацію кісткового мозку — 106 осіб. На трансплантацію нирок — 102 особи. Також за програмою українців направляють за кордон на трансплантацію печінки (19 осіб), серця та комплексу серце-легені (12 осіб), нирки і печінки (13 осіб), трансплантацію легень (2 особи) та інші види операцій (12 осіб). Також було оплачено проїзд для 6 пацієнтів", - поінформували у МОЗ.

У відомстві також зазначили, що цього року українців направляють на лікування до Італії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Великої Британії, Австрії, Білорусі, Індії, Туреччини.

"На програму “Лікування громадян України за кордоном” у Держбюджеті 2019 року закладено рекордну суму — 689,9 млн грн. З них 608 млн грн вже виділено на лікування. У рамках бюджету програми на 2019 рік залишиться орієнтовно 81 млн грн. Cтаном на 2 липня 2019 року в МОЗ України для розгляду передано 235 справ", - зазначили у МОЗ.

Повідомляється, що МОЗ України звернулося до Міністерства фінансів із запитом на додаткове фінансування цієї програми.

"МОЗ розраховує на підтримку нового уряду і парламенту у вирішенні питання лікування пацієнтів, які станом на 2 липня 2019 року подали справи в МОЗ України. Відправлення пацієнтів, які подаватимуть заяви на участь у програмі після 2 липня 2019 року, буде можливим з 2020 року. Це відбуватиметься за кошти, які будуть передбачені у Державному бюджеті на 2020 рік", - наголосили у МОЗ.