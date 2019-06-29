На прикладі Сліпака виховуватимуться покоління українців - Порошенко

У третю річницю загибелі оперного співака Василя Сліпака, який поїхав добровольцем на Донбас і був убитий, на його могилі у Львові відбулися меморіальні заходи.

Разом з батьками артиста у них узяв участь п'ятий Президент України Петро Порошенко з дружиною, про що написав у Facebook.

"Рівно три роки тому загинув Василь Сліпак. Сьогодні ми з Мариною та батьками Василя - Надією Василівною та Ярославом Володимировичем - на Личаківському цвинтарі біля могили їх сина. Ми поминаємо не просто Героя України, символа нації, ми поминаємо українця, який продемонстрував, який сильний український народ", - йдеться у дописі.

Порошенко наголосив, що Василь Сліпак віддав життя за майбутнє України як незалежної, європейської держави, і ми мусимо зробити все, щоб ця мрія здійснилася.

"Низький уклін батькам Василя Сліпака, за те, що виховали великого сина свого народу, на прикладі якого виховуватимуться покоління українців", - зазначив експрезидент.

Василь Сліпак – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій на Сході України, позивний «Міф». 29 червня 2016 року він загинув у бою від кулі ворожого снайпера. Похований на Личаківському кладовищі Львова.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєне звання Героя України.