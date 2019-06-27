Суд скасував розшук головреда “Страна.ua” Гужви

Шевченківський райсуд Києва скасував міжнародний і національний розшук головного редактора інтернет-видання "Страна" Ігоря Гужви.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

“Шевченківський райсуд скасував національний і міжнародний розшук главреда видання “Страна” Гужви”, - сказав він.

Як повідомлялося, українські правоохоронці заарештували Гужву 22 червня 2017 року за звинуваченням у вимаганні у народного депутата Дмитра Лінька 20 тис. доларів за нерозголошення в засобах масової інформації відомостей про його особисте життя і політичну діяльність. 27 червня Гужву відпустили з-під варти після внесення застави у розмірі 544 тис. гривень.

У січні 2018 року він виїхав з України до Відня. 1 жовтня Гужва заявив, що Австрія надала йому притулок.

Фото: "Вести"