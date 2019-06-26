26 червня. Пам’ятні дати

Сьогодні в Україні відзначається День кримськотатарського прапора.

Цього дня 1991 року у Сімферополі розпочав діяльність другий Курултай кримськотатарського народу, що відбувся через 74 роки після першого Курултаю, який проходив 1918 року у Бахчисараї. Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий Курултаєм кримських татар у 1917 році, одразу після Лютневої революції. Поновлений 30 червня 1991 року, після прийняття Україною незалежності.

Кримськотатарський прапор являє собою полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (темгою) у верхнім лівім куті. Блакитний колір – традиційний колір тюркських народів – використовувався ще на стягах Кримського ханства. Зображений на прапорі герб – тарак-темга (герб-гребінь) є родовим знаком Ґераїв, правлячої династії Кримського ханства.

З початком окупації Росією українського Криму й посиленням репресій щодо корінного населення півострова, головні заходи Дня кримськотатарського прапора відбуваються на материковій Україні (зокрема в Києві) силами кримськотатарських громадських організацій за підтримки та координації Меджлісу кримськотатарського народу. Вже кілька років поспіль урочисті заходи відбуваються під гаслом: «Два прапори – одна країна».

За традицією, святкування Дня кримськотатарського прапору відбудуться не тільки в багатьох містах Україні, а й в інших країнах світу.

Разом з тим, сьогодні Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом. Відзначається згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 7 грудня 1987 року. Боротися з наркотиками світова спільнота розпочала понад сто років тому. Ще в 1909 році представники 13 країн зібралися у китайському Шанхаї на так званій Шанхайській опіумній комісії задля того, аби якимсь чином обмежити вивезення наркотиків з азійського регіону. Втім, попри час, проблема вживання наркотиків та їх незаконного обігу залишається надзвичайно актуальною й нині. Кількість споживачів наркотиків у світі становить від 3,3% до 6,5% від усього населення Землі. Щороку стається 211 тисяч смертей, пов’язаних з наркотиками, групою найбільшого ризику є молодь. На глобальному рівні найпоширенішим наркотиком є каннабіс – цей термін об’єднує всі похідні коноплі, такі як марихуана, гашиш та деякі інші. Друге місце займають синтетичні наркотики-стимулятори амфетамінової групи. Потім ідуть екстазі (а це цілий ряд препаратів тієї ж таки амфетамінової групи), кокаїн і героїн. В Україні останнім часом спостерігається помітне зниження показників вживання наркотиків, хоча загалом наркоситуація залишається складною. За даними Державної служби з контролю за наркотиками на українському нелегальному ринку наркотиків найбільш розповсюдженими є опій, марихуана і стимулятори амфетамінового ряду. Територія нашої держави активно використовується наркоділками не тільки для здійснення транзиту великих партій наркотиків до країн Західної Європи, але й розглядається як перспективний ринок збуту.

Фото: facebook

Сьогодні ж, Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Проголошений за рішенням 52 сесії ГА ООН згідно з резолюцією від 12 грудня 1997 року з метою повного викорінення тортур і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (Україна ратифікувала документ 26 січня 1987 року). Катування здавна застосовуються з метою придушення людської особистості та є відвертою зневагою до притаманній людині самоповазі. Тортури є злочином згідно з принципами міжнародного права. В усіх відповідних документах катування суворо забороняються і не можуть бути виправдані за жодних умов. Ця заборона є одним із елементів міжнародного права і обов’язковою для всіх членів міжнародного співтовариства, незалежно від того, ратифікувала країна відповідні міжнародні договори, що прямо забороняють застосування катувань, чи ні.

Події дня:

85 років тому (1934) під керівництвом ленінградського професора Володимира Фролова почався демонтаж унікальних мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору. Демонтаж здійснювався з загальної площі понад 100 кв. метрів. Деякі мозаїчні композиції доводилося розчленовувати на десятки частин, аби згодом, вивізши їх з храму, реставрувати і встановити в інших місцях, більш-менш точно зістикувавши їх знову. Композицію «Євхаристія» встановили на хорах Софійського собору, частину мозаїк і фресок передали до Історичного музею в Києві, Державного Ермітажу і Державного російського музею в Ленінграді і Третяковської галереї в Москві. В Михайлівському Золотоверхому соборі ліквідували іконостаси, знищили раку Варвари. Мощі святої вдалося перенести в Десятинну церкву, а перед знищенням цього храму їх передали в Антирелігійний музей Володимирського собору (на щастя мощі вціліли, і по сьогодні покояться там). У 1937 році храм підірвали. Науковців, які намагалися заступитися за долю комплексу – Миколу Макаренка і Юрія Кулика репресували.

Ювілеї дня:

127 років від дня народження Перл Бак (1892–1973), американської письменниці, лауреата Нобелівської премії з літератури (1938). Дитинство провела в Китаї (її батько був місіонером), тому чимало творів Бак присвячені цій країні (романи «Східний вітер, західний вітер», «Земля», «Мати» – перекладений 30 мовами світу). Після війни створила цілу серію психологічних побутових романів, що ґрунтуються на американському матеріалі («Портрет одного шлюбу»); втім, вони не мали такого успіху, як її ранні твори. Писала книги для дітей. В Китаї Перл Бак вважають китайською письменницею.

Фото: facebook

47 років від дня народження Гару (П’єр Гаран; 1972), франко-канадського музиканта, співака і актора. Всесвітньої слави зажив після того, як зіграв роль Квазімодо в мюзиклі «Нотр-Дам де Парі» в 1998 році. П’єр Гару народився в місті Шербрук неподалік від Квебека і Монреаля. З дитинства цікавився музикою, але мріяв стати археологом. В юності грав у барах і ресторанах, тоді ж отримав і прізвисько Гару, що означає вовк-оборотень. Після того, як у 1997 році кандидатуру Гару було затверджено на одну з головних ролей «Нотр-Дам де Парі» - життя музиканта кардинально змінилося. Як відомо, мюзикл мав грандіозний успіх не тільки у Франції, але й у світі, а пісня «Belle» у виконанні двометрового Квазімодо стала світовим хітом. Гару гастролював у складі спектаклю протягом 1998-2000 років. Відтоді музикант встиг випустити 10 альбомів і зробити успішну сольну кар’єру. Він співпрацював із Селін Діон, Роббі Вільямсом, Мішелем Сарду, Робом Томасом. З лютого 2012 року Гару є одним із наставників французької версії міжнародного музичного шоу талантів «The Voice». Співак неодноразово бував з гастролями в Україні, зокрема давав концерти в Києві та Одесі.