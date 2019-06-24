Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати Київською єпархією

Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення позбавити почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією, але залишив у складі єпископату ПЦУ

Про відповідне рішення Синоду ПЦУ поінформував журналістів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Враховуючи зазначене, але також беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією”, - йдеться у рішенні Синоду.

Зазначається, що Філарет може через лист на ім’я предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія звернутися до Священного синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній церкві України.

Синод також засвідчив, що УПЦ Київського патріархату, як і Українська автокефальна православна церква згідно з рішеннями своїх Помісних соборів 15 грудня 2018 року та Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 р. об’єдналися у єдину помісну Православну церкву України, яка є єдиним історичним, канонічним та юридичним спадкоємцем і продовжувачем їхньої діяльності.

Наголошується, що ніякі рішення, розпорядження чи інші документи, видані від імені УПЦ КП чи під іменем її статутних органів після юридичної реєстрації Київської митрополії УПЦ (ПЦУ) 30 січня 2019 р. не мають канонічної та юридичної сили та є від початку не дійсними і не підлягають виконанню.

Як повідомлялося, до складу Синоду ПЦУ входять 12 членів, троє з яких є постійними: це почесний патріарх Філарет, митрополит Макарій та митрополит Симеон. Але Філарет на Синод ПЦУ 24 червня не прийшов.

Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет 20 червня заявив, що скликаний ним “помісний собор” того дня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП. На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

29 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.