У Бердичеві поховали Дмитра Тимчука

Після церемонії прощання із народним депутатом Дмитром Тимчуком у Києві його поховали в рідному Бердичеві на Житомирщині.

Про це повідомляє ТРК “ВІК”.

Зазначається, що в Бердичеві пройшла юність Дмитра Тимчука, він навчався у місцевому політехнічному коледжі, жив із батьками в одному з будинків на Червоній Горі.

Попрощатися з Дмитром прийшли його друзі, колеги, рідні й близькі, мешканці Бердичева.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

У поліції повідомили, що розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Фото: ТРК "ВІК"