У Бердичеві поховали Дмитра Тимчука
Про це повідомляє ТРК “ВІК”.
Зазначається, що в Бердичеві пройшла юність Дмитра Тимчука, він навчався у місцевому політехнічному коледжі, жив із батьками в одному з будинків на Червоній Горі.
Попрощатися з Дмитром прийшли його друзі, колеги, рідні й близькі, мешканці Бердичева.
Як повідомляв Укрінформ, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.
У поліції повідомили, що розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
Фото: ТРК "ВІК"