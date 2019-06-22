Тимчук був на передовій інформаційної війни - Парубій

Загиблий народний депутат і координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук перебував на передовій інформаційної війни, яка впродовж п'яти останніх років триває на Донбасі.

Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій у коментарі журналістам після прощання з Тимчуком, яке в суботу відбувається в Будинку офіцерів у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли почалась війна на Донбасі, це був період, коли ми не мали повної інформації про дії агресора і Дмитро, власне, і був її носієм. Коли я запросив його перший раз на зустріч, він мав більше інформації про пересування російських підрозділів, аніж нам передавали нібито наші офіційні служби чи Служба безпеки в Криму, чи наші розвідувальні органи. Він зміг у той період, коли всі були розгублені, змобілізувати свої знання і досвід, і на інформаційному фронті бути таким собі передовим загоном. Від його постів (у Фейсбук - ред.), від його інформацій ми отримували впевненість і всі ці роки Дмитро був на передовій інформаційного фронту, - високопрофесійний і високопатріотичний. Я весь час наголошую, що крім того Дмитро був і неймовірно хорошим другом, дуже надійним, дуже близьким і дуже добрим, як це не дивно», - зазначив Парубій.

При цьому він нагадав, що у день загибелі Тимчука, коли надійшла відповідна інформація до зали засідань Верховної Ради, то «всі депутати, незалежно від фракцій, мали такий відчай, коли зайшли в кабінет і спитали в мене, чи це правда, і кожен з них сказав, що коли це підтвердиться, нам не можна продовжувати засідання Верховної Ради, жінки плакали».

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«Загибель Дмитра стала для всіх великим болем і великим викликом. Я впевнений Україна зазнала великої втрати, бо інформаційний фронт у гібридній війні залишається одним із ключових фронтів. І сьогодні Україні потрібні його (Тимчука, - ред.) знання і досвід. Але це війна і під час війни гинуть люди і відходять найкращі. Нам буде його дуже не вистачати, але ми будемо знати, що маємо продовжувати справу, яку він розпочав у 2014 році», додав Парубій.

Водночас на запитання кореспондента Укрінформу Голова ВР підтвердив, що загиблого нардепа поховають у Бердичеві.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві в будинку офіцерів триває прощання з народним депутатом від "Народного фронту", координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком.

Тимчук загинув 19 червня. У поліції повідомили, що розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив депутат Антон Геращенко.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).