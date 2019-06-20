В Україні запустили онлайнреєстрацію громадських організацій

Відтепер в Україні можна зареєструвати громадську організацію, як юридичну особу, в інтернеті через портал "Онлайн будинку юстиції".

Про це розповів голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже сьогодні ті, хто хочуть користуватися сучасними методами, можуть зареєструвати громадську організацію онлайн", - заявив Риженко.

ВІн додав, що також продовжує діяти електронна послуга попереднього аналізу установчих документів для створення громадської організації зі статусом юридичної особи. Проте ця послуга передбачає подальшу особисту подачу всіх необхідних документів для державної реєстрації ГО.

За словами Риженка, нова послуга перш за все дасть змогу засновникам громадських організацій, які перебувають в різних місцях країни, підписувати необхідні документи дистанційно. Таким чином процедура реєстрації ГО, як юридичних осіб, відтепер спрощена і не потребує багато часу.

Для того, аби зареєструвати онлайн громадську організацію зі статусом юридичної особи, необхідно авторизуватися у персональному кабінеті "Онлайн будинку юстиції", сформувати заяву, долучити всі необхідні документи у форматі PDF та накласти на документи електронний підпис. Після цього документи та заяву отримає державний реєстратор, який прийматиме відповідне рішення. Термін розгляду заяви становить три робочі дні. Послуга також доступна на Урядовому порталі в розділі "Електронні послуги".

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Риженко підкреслив, що впровадження нової електронної послуги відбулося завдяки підтримці програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (E-Governance for Accountability Participation, ЕGAP), яка виконується Фондом Східної Європи і швейцарським Фондом "Інновабрідж", та проекту Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) "Громадяни в дії".

Як повідомлялося, в 2017 році Кабінет міністрів України схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року, яка передбачає переведення всіх державних послуг в електронний формат. Наразі для громадян України доступні понад 120 е-послуг у різних сферах.