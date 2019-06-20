Виселення з храму. Українська школа у Лос-Анджелесі може зникнути

Одна на всю південну Каліфорнію українська школа може припинити існування через одноосібне рішення священника

Понад три десятки років тому українська "Рідна школа" в Лос-Анджелесі, за задумом відомого архітектора, була "поселена" у стіни Церкви Різдва Пресвятої Богородиці (парафії УКГЦ у США). Тепер її примусово та без роз'яснень намагається виселити настоятель храму, отець Ігор Кошик, який прийшов туди лише кілька років тому. Вище духовенство Української греко-католицької церкви в Сполучених Штатах зберігає мовчання, а громада вже не може стримувати обурень та вимагає справедливості.

ДИВНИЙ ЛИСТ

Директор "Рідної школи" Галина Бонд розповіла Укрінформу, що колектив отримав листа від Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, в якому було вказано, що до наступного навчального року заклад має переїхати до іншого місця. "Для нас це було дуже дивним, тому що українська "Рідна школа" знаходиться в цьому приміщенні більш як 30 років, і ми вчасно сплачуємо орендну плату", – зауважила керівник навчальної установи.

Що цікаво, цей лист був не від священника Ігоря Кошика, а від цивільного адвоката, і в ньому не було вказано жодних причин, підкреслила вона. "Зі священником ми контактувати не можемо, він нас уникає, а в листі було сказано, що в разі виникнення запитань звертайтеся в адвокатську контору", – розповіла директор школи.

Тут важливо уточнити, "Рідна школа" – єдиний український навчальний заклад на півдні величезного американського штату Каліфорнія. Цей штат є найбільшим за кількістю населення в США, а численність української громади в ньому перевищує 100 тисяч людей. Школа оформлена як неприбуткова організація, і найбільшими її "спонсорами" є самі батьки та Український культурний осередок.

"Зараз ми не можемо дозволити собі орендувати приміщення в іншому місці. Український культурний осередок готовий нас прийняти, але там фізично немає місця для того, щоби розмістити класи. Ми просто не розуміємо, що нам робити й куди податися", – зауважила Галина Бонд.

МІСЦЕ ДЛЯ УЧНІВ

"Рідна школа" має давню історію, яка поєднує її з Церквою Різдва Пресвятої Богородиці. Сам храм був зведений у Лос-Анджелесі ще в 1960-х роках. Втім, через чверть століття він отримав добудову за проектом відомого архітектора Тараса Козбура, який свого часу створив один із перших пам'ятників Голодомору. Тоді до церкви було додане крило, яке мало цільове призначення – для громадської діяльності.

"Архітектор Козбур спроектував окремі приміщення спеціально для "Рідної школи" – там розсуваються стіни, є місце для парт, є можливість повісити різні стенди й плакати", – розповіла директор навчального закладу.

Коли перебудова церкви завершилася в лютому 1986 року, "Рідна школа" отримала ці приміщення як постійне місце свого існування. Причому, що важливо, вона працювала для дітей всієї української громади, а не тільки католицьких родин.

Український навчальний заклад сплачував церкві певну суму за угодою (близько $1,5 тис. на рік). І так тривало до останнього часу.

Зараз, як наголошує колектив школи, отець Ігор Кошик хоче отримати приміщення класів у своє користування без аргументів і зайвих пояснень. А після того, як архітектор Тарас Козбур помер наприкінці 2017 року, стало важко підтвердити, що приміщення в добудованому крилі церкви із самого початку планувалися для "Рідної школи". Тим не менше, родина Козбурів, його діти, дуже обурені ситуацією та намагаються дістати підтверджувальні документи, розповіла Галина Бонд. Ці папери, напевно, є в церкві, але громада не має доступу до них.

КУДИ ПОДІТИСЯ ДІТЯМ?

За словами викладачки з понад 10-річним стажем у "Рідній школі" Галини Полюги, ні вчителі, ні батьки так і не отримали жодних аргументів – чому церква задумала позбутися українського закладу, який щороку випускає десятки учнів. Це важливо, бо страждають, насамперед, діти. Вони завжди є учасниками українських святкувань – від Шевченківських днів, Дня матері, Дня Незалежності до Дня Святого Миколая й Щедрого вечора.

Як повідомили в колективі школи, спочатку до них доходили розмови з церкви про те, що навчальні приміщення, мовляв, потребують ремонту, тому треба виселяти дітей. Але це зовсім не відповідає дійсності, каже Галина Полюга.

"Школа тримається на ентузіазмі батьків, які дбають про класи, роблять невеличкий ремонт – недавно замінили килимове покриття, пофарбували стіни. Приміщення перебувають у гарному, відремонтованому стані. Класи мають необхідні комп'ютери, свою бібліотеку", – розповіла вчителька.

Батьки в останній день навчання в школі зробили фотографії класів, де видно, який реальний стан мають приміщення, додала вона. Тим часом, отець Ігор не йде на контакт і каже, що без адвокатів ні з ким не розмовлятиме.

ЛИСТИ ДУХОВЕНСТВУ

Для того, щоб якось привернути увагу до ситуації й добитися правди, "Рідна школа" розіслала листи вищому духовенству УГКЦ у США.

"Ми звернулися з листами до єпископа в Чикаго Венедикта Алексійчука, ми написали листа Блаженійшому Святославу, а також архієпископу Борису Ґудзяку. Це були дуже дипломатичні звернення, ми просто розповіли про ситуацію, що склалася й попросили їх розібратися та за можливістю відкласти виселення "Рідної школи", – зауважила Галина Бонд. Натомість, продовжила вона, відповіді досі не надійшло.

Щоправда, за її словами, "коли Блаженіший Святослав отримав нашого листа під час аудієнції, було сказано, що це питання буде обговорено у Філадельфії на інтронізації Бориса Гудзяка (4 червня – ред.)". Але, чи відбулися такі розмови, відповіді так і немає.

ЩО КАЖУТЬ В УГКЦ

Численні спроби Укрінформу зв'язатися з отцем Ігорем Кошиком як телефоном, вказаним на офіційному сайті його церкви, так через його особистий мобільний, не дали результату. Навіть надиктована на автовідповідач пропозиція отцю висловити своє бачення, щоб отримати "об'єктивний погляд" на ситуацію, залишилася без відповіді.

Між тим, вдалося поспілкуватися на цю тему особисто з архієпископом – митрополитом Філадельфійським УГКЦ у США Борисом Ґудзяком. Він є одним із високопоставлених релігійних діячів, якому "Рідна школа" надіслала офіційного листа.

Розмова з архієпископом відбулася на одному із заходів "Українських днів" у Конгресі США у Вашингтоні. Він відверто зізнався, що після інтронізації, яка відбулася за тиждень до того, ще не встиг побувати в офісі та ознайомитися зі справами. "Я не в курсі", – зазначив Борис Ґудзяк, додавши, що церква в Лос-Анджелесі не входила до його єпархії.

Й нарешті, звернення Укрінформу до Чиказької єпархії Святого Миколая (яка охоплює територію Каліфорнії) дало невеличку надію. Там підтвердили, що єпископ Венедикт Алескійчук знайомий із ситуацією. Ба більше, було сказано, що це питання розглядатиметься на великому зібранні священників Чиказької єпархії, яке проходить цього тижня в штаті Аризона.

"Владика Венедикт зараз готується до великої конференції. Він сказав, що зможе відповісти на запитання після цього зібрання, де буде також розглядатися ситуація зі школою", – зазначили телефоном у Свято-Миколаївському соборі в Чикаго.

Тим часом, керівництво "Рідної школи", вчителі й батьки учнів готуються провести акцію протесту під Церквою Різдва Пресвятої Богородиці вже найближчої суботи. Люди обурені – як спробою позбавити українську школу приміщень у храмі, так і відсутністю реакції духовенства.

Як зазначають представники української громади в Лос-Анджелесі, не можна допускати, щоби діти втратили свій культурний осередок та можливість зберігати національні традиції. Адже вони просто розчиняться в американському середовищі, й тоді мова й традиції будуть загублені для наступних поколінь у цьому куточку Сполучених Штатів.

Ярослав Довгопол, Вашингтон