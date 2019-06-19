Слободян не вірить у версію загибелі Тимчука від "випадкового пострілу"
Укрінформ
Речник Держприкордонслужби Олег Слободян висловив сумнів щодо версії про випадковий постріл, внаслідок якого загинув народний депутат від "НФ" Дмитро Тимчук.
Про це він написав у Facebook.
“Дмитро Тимчук був професійним військовим. Взагалі не вживав алкоголю. Версія про випадковий постріл виглядає сумнівною... Нам буде тебе не вистачати”, - написав Слободян.
Раніше про те, що народний депутат Дмитро Тимчук вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
У поліції підтвердили смерть Тимчука.