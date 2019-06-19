Слободян не вірить у версію загибелі Тимчука від "випадкового пострілу"

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян висловив сумнів щодо версії про випадковий постріл, внаслідок якого загинув народний депутат від "НФ" Дмитро Тимчук.

Про це він написав у Facebook.

“Дмитро Тимчук був професійним військовим. Взагалі не вживав алкоголю. Версія про випадковий постріл виглядає сумнівною... Нам буде тебе не вистачати”, - написав Слободян.

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Раніше про те, що народний депутат Дмитро Тимчук вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

У поліції підтвердили смерть Тимчука.