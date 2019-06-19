У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

У середу, 19 червня, в Києві загинув народний депутат від «Народного фронту» Дмитро Тимчук.

Про це повідомив у середу у Facebook народний депутат Антон Геращенко.

"Годину тому у себе вдома знайдений зі смертельним вогнепальним пораненням в голову патріот України і мій друг Дмитро Тимчук", - зазначив він.

За словами Геращенка, на місці трагедії працює слідчо-оперативна група поліції.

"Вивчаються всі можливі версії, одна з яких - необережне поводження з нагородних зброєю. Вічна пам'ять щирого і світлого людині. Справжньому народному депутату України. Нам всім тебе буде дуже не вистачати..." - зазначив він.

Дмитро Тимчук - народний депутат України VIII скликання, координатор групи "Інформаційний спротив", військовий журналіст.

Народився в 1972 році в Читі (СРСР). Дитинство провів у НДР, де його батько в 1978-1983 роках проходив службу в складі групи радянських військ.

Закінчив Бердичівський політехнічний коледж, а в 1995 році - факультет військової журналістики Львівського вищого військово-політичного училища.

У 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. З 1997-го по 2000 рік працював у штабі Національної гвардії України.

З 2000-го по 2012 рік Тимчук працював у різних структурних підрозділах Міністерства оборони України.

З 2008 року - головний редактор інтернет-видання "Флот-2017", керівник громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

З 2 березня 2014 року Тимчук є координатором групи "Інформаційний спротив", завданням якої є отримання, обробка (перевірка) і поширення оперативної інформації про російське вторгнення в Україну. Головна мета - протиставити брехні російської пропаганди факти і створити реальну картину подій в інформаційному просторі.

З листопада 2014 року - народний депутат України VIII скликання від партії "Народний фронт".

Фото з сайту veterano.com.ua