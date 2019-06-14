Зелене море, два роки безвізу та пожежа в психлікарні

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

Цього тижня українці відсвяткували другу річницю дії безвізового режиму з Європейським Союзом. У столиці з цієї нагоди кількасот людей зібралися на новому пішохідному мосту, що на Володимирській гірці, на святкову акцію. Учасники тримали в руках прапори ЄС, символічні жовті зірки та плакат із написом “Пишаюся українським паспортом”.

Фото: Павло Багмут

У п’ятницю, 14 червня, в Україні вшанували пам'ять загиблих десантників та екіпажу Іл-76МД, збитого на Луганщині цього дня 2014 року. В Києві на Михайлівській площі розставили 49 пар берців, що символізували загиблих – 40 десантників і 9 членів екіпажу.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

У понеділок, 10 червня, в різних містах України відбулася акція "Зупини капітуляцію". Учасники висловлювали обурення заявами представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми щодо Донбасу. Серед вимог активістів – допустити до формування дорожньої карти в Мінську інших авторитетних представників громадськості і забезпечити українським військовим можливість адекватно відповідати артилерією на ворожі обстріли. Також наголошувалося, що розведення військ має відбуватися лише за умови доступу ОБСЄ або миротворців ООН до українсько-російського кордону – для недопущення переміщення російських військ та боєприпасів через кордон. На фото – учасники акції "Зупини капітуляцію" з плакатами біля будівлі Харківської ОДА.

Фото: Геннадій Мінченко

Тим часом температура в країні сягнула +35. Усі рятуються, як можуть. Хтось у фонтанах та за допомогою охолоджувальних рамок,

Фото: Микола М'якшиков

а хтось – морозивом.

Фото: Ніна Ляшонок

В Одесі ж, де головний "рятівник" від виснажливої спеки – море, фахівці Мінекології звернулися до відпочивальників із закликом не купатися й не споживати упродовж найближчих днів свіжу рибу й морепродукти. Причина - дивне зелене забарвлення морської води. За словами спеціалістів, в прибережній зоні Чорного моря спостерігається надмірний розвиток ціанобактерій, зокрема нодулярії (Nodularia spumigena). Ця водорість містить у собі токсин нодулярин, який може викликати алергію у людей. Морські біологи вважають "причиною бурхливого цвітіння водорості в цьому році спекотну погоду, яка встановилася наприкінці травня - початку червня, а також рясні дощі, що пройшли в цей же час в регіоні. Через це скид в море води з річок значно посилився, що призвело до падіння солоності й потрапляння в море великої кількості органіки. У поєднанні з практично безвітряною погодою це створило ідеальні умови для розмноження нодулярії".

Фото: Дмитро Смольєнко

Водночас курортний сезон стартував у Бердянську, що на Азовському морі. На пляжах вже багато відпочивальників. Власники баз відпочинку й гостинних дворів говорять, що море - "парне молоко". За словами представників Бердянської міської ради, місто цьогоріч готується прийняти понад 1,5 мільйона туристів.

Фото: Ніна Ляшонок

В Одесі ввечері 10 червня виникло займання у відділенні № 7 обласного медичного центру психічного здоров’я. Трагедія забрала життя семи осіб. Правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження: за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Заступник головного лікаря Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я В'ячеслав Пришутов вважає, що будівлю підпалили зловмисники.

Фото: Маркіян Лисейко

Національна збірна України з футболу провела два переможні матчі кваліфікації Євро-2020 – проти команд Сербії (5:0) та Люксембургу (1:0). За оновленим 14 червня рейтингом ФІФА підопічні Андрія Шевченка посіли 24 місце. Як порівняти з попереднім рейтингом від 4 квітня, збірна України піднялася на три позиції. Команду Люксембургу "синьо-жовті" перемогли на 35-тисячній "Арені Львів" (на фото).

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юрій Рильчук

Прапор України з написами на підтримку військовополонених українських моряків, яких утримують у РФ, представлений в межах благодійної виставки "Повернення додому" в Івано-Франківську.

Фото: Сергій Пустовіт

Церемонія прощання із загиблим бійцем полку "Азов" Дмитром Пруглом в Полтаві.

Фото: Павло Багмут

Учасники фінального етапу (конкурсу) змагань на кращого фахівця з тактичної медицини і краще відділення збору та евакуації поранених Збройних сил України на Чернігівщині.

Фото: Сергій Гудак

Бійці пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС України в Закарпатській області під час чемпіонату Закарпаття з пожежно-прикладного спорту в Ужгороді.

Фото: Володимир Тарасов

Одиночний заїзд гоночного автомобіля в межах автоспортивного фестивалю RTR DriftAttack на території аеродрому "Чайка" на Київщині.

Фото: Станіслав Іванов

Ігровий момент матчу чемпіонату України з американського футболу серед команд Першої ліги між "Азовськими Дельфінами" (Маріуполь) та "Миколаївськими Вікінгами" (Миколаїв), що завершився з рахунком 0:40 на користь гостей, на стадіоні "Азовець" в Маріуполі.

Фото: Юлій Зозуля

Розминка перед забігом за нагоди Олімпійського дня на площі Богдана Хмельницького в Черкасах.

Фото: Сергій Гудак

Гравець збірної Харкова під час матчу чемпіонату України з водного поло серед юнаків проти збірної Львова, що завершився перемогою харків'ян із рахунком 12:10, в Ужгороді.

Фото: Дмитро Смольєнко

Чапля на території Утлюцького лиману в Запорізькій області.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасник акції представників ГО "Відкриті клітки", які переймаються долею курей на фермах України, у масці курки сидить під перевернутим візком для продуктів біля одного зі столичних супермаркетів.

Фото: Геннадій Мінченко

Під час з'їзду політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Києві.

Фото: Василь Короткий

Учасники 26-го "Балу життя" (Life Ball), який є одним з найбільших в Європі благодійних заходів на підтримку осіб з ВІЛ-інфекцією чи СНІД, у Відні.

Фото: Олександр Лапін

Під час вогняного шоу East Fire show у нічній програмі III Міжнародного оперного фестивалю Operafest Tulchyn 2019 у Тульчині на Вінниччині.

Фото: Олександр Лапін

Operafest Tulchyn 2019 у Тульчині на Вінниччині.

Фото: Володимир Тарасов

Учасники Форуму об'єднаних опозиційних сил "Довіряй ділам", проведеного партією "Опозиційний блок" у Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Жінка сортує черешню за розміром у Запорізькій області.

Фото: Сергій Пустовіт

Учасниця II Міжнародного фестивалю "Полтавська галушка".

Фото: Сергій Гудак

Білизна сушиться у дворику в центрі Ужгорода.

Фото: Наталія Озірська

Голуби в Києві.