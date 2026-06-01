Лікарі у Чернігові провели унікальну операцію з відновлення трахеї та гортані

У Чернігівській обласній лікарні пацієнтові, який переніс рак щитовидної залози, провели унікальну операцію з відновлення трахеї та гортані.

Як зазначається, операція знадобилася пацієнту, який переніс рак щитоподібної залози. Хвороба та попереднє лікування призвели до руйнування чотирьох верхніх хрящів трахеї і частини гортані. Унаслідок цього на шиї сформувалася трахео-гортанна фістула – дефект, через який повітря виходило назовні, а нормальне дихання стало неможливим. Хворому потрібно було реконструювати одразу трахею та гортань.

Фото: Чернігівська обласна лікарня

Одну з найскладніших операцій у торакальній хірургії провів завідувач хірургічного торакального відділення Олег Лузан.

«Під час чотиригодинної операції хірург по міліметру видаляв зруйновані тканини, зберігаючи все, що мало шанс на відновлення. Після цього було сформовано складний трахео-гортанний анастомоз – з’єднання, яке дозволило відновити цілісність дихальних шляхів та їхню функцію», - зазначається у пресрелізі.

За словами медиків, зараз пацієнт почувається добре, відновлюється та повертається до звичного життя.

