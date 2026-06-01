У перший день літа в окремих областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У східних, західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, на решті території без опадів. Вранці у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман, вдень у східних областях місцями грози", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде північний, на Правобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 15-20°.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура становитиме 18-20°, на Київщині 15-20°.