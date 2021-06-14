Новий Мукачівський аеропорт побудують за 5 кілометрів від міста

Ділянка, де будуватимуть нове летовище на Закарпатті, буде знаходитись за 4,7 км від міста Мукачева, на території тергромади поблизу села Нижній Коропець, а запланована довжина злітної смуги - 2700 метрів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника управління міського господарства Володимир Буднік.

"Запланована довжина злітної смуги Мукачівського аеропорту - 2700 метрів, це повинно забезпечити можливість зльоту-посадки літаків класу С (Боїнги 737 та Airbus)", - сказав чиновник.

Як повідомив Буднік, попередній генеральний план Мукачівського аеропорту розробили в державному підприємстві «Фінансування інфраструктурних проєктів». Детальний план розроблятиметься саме на цю територію. Наразі міськрада оголосила відкриті торги із закупівлі послуг "Розроблення детального плану території для проєктування та будівництва аеропорту в Закарпатському регіоні на території Мукачівської міської територіальної громади".

За словами Будніка, очікувана вартість закупівлі складає 1,5 млн грн, торги відбудуться 24 червня.

Він уточнив, що наразі в міськраді розпочали перемовини із власниками земель, що розташовані на місці будівництва майбутнього аеропорту, — там є ділянки різної форми власності: і землі Міноборони, і землі сільськогосподарського призначення і паї. Із власниками розпочали перемовини про викуп та обмін цих ділянок.

Як раніше повідомлялося, на Закарпатті планується побудувати новий аеропорт. Розміщуватиметься він у Мукачівській ТГ. Меморандум про співпрацю щодо будівництва летовища підписали наприкінці квітня міський голова Мукачева Андрій Балога та директор Державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проєктів» Олег Тарасюк.

Також із червня на Закарпатті запрацював аеропорт Ужгород, де запустили регулярні рейси Київ - Ужгород - Київ. Літаки зі столиці до Ужгорода літають по понеділках, середах та п'ятницях.