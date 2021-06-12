У запорізькій лікарні померла дівчинка, яка мало не потонула в Бердянську

У запорізькій лікарні 12 червня померла 9-річна дівчинка, яка 30 травня в Бердянську мало не потонула під час шторму. Весь цей час дитина перебувала в комі.

Про це журналістам повідомила пресофіцер Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Олена Лебединська, передає Укрінформ.

"9-річна дівчина, яка ледь не потонула в Бердянську 30 травня, померла сьогодні в Запоріжжі, в обласній дитячій лікарні", - підкреслила речниця.

Як повідомлялося, 30 травня на узбережжі Бердянської коси на території пляжу одного з санаторіїв двоє дітей, 7-річний хлопчик і 9-річна дівчинка, без нагляду батьків пішли купатись під час шторму і стали тонути. Дітей витягли з води очевидці.

За словами завідувачки підстанції ШМД м. Бердянськ Ганни Скопенко, 9-річна Валерія на момент приїзду бригади перебувала у стані клінічної смерті. Медпрацівникам знадобилось 18 хвилин, аби в дитини відновилося дихання та серцева діяльність.

1 червня дітей перевезли до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні. Проте весь час дівчинка залишалася в комі.

7-річний Данило почувається добре.