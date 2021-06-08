Рятувальники Малібу по-українськи: на одеському пляжі провели навчання

Співробітники водолазно-рятувальної служби проводили чергові навчання на одеському пляжі Ланжерон.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Співробітники водолазно-рятувальної служби провели чергові навчання на пляжі Ланжерон / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Водолази тренувалися рятувати людину, що впала зі скутера, а також показували школі юних рятувальників, як управлятися буем «Малібу» і демонстрували весь свій арсенал.