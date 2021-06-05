Двоє росіян порушили кордон, щоб «відпочити в Одесі»

Українські прикордонники затримали двох громадян Російської Федерації, які задля відпочинку в Одесі перепливли річку Ворскла, якою проходить українсько-російський кордон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Фейсбуці.

"Правоохоронцям вони розповіли, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на Чорноморському узбережжі. Обрали незаконний шлях у зв’язку з дією карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники з'ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на три роки за порушення українського законодавства.

Чоловіки затримані для з'ясування усіх обставин. Їм буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років відповідно.

Відео із затриманими також опублікувала у соціальних мережах Державна прикордонна служба України. Прикордонники уточнили, що росіян затримали в районі населеного пункту Лукашівка.

"Чоловіки 1980 та 1982 років народження, незаконно перетнули кордон з території РФ на територію України, перепливши прикордонну річку Ворсклу", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що одному з росіян забороняли в’їзд в Україну через те, що він влаштував в аеропорту "Жуляни" дебош, викрикував образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України, здійснив провокаційні дії щодо спроби подальшого нападу на прикордонний наряд.

Фото: МВС